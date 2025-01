Amazon-Knaller: Brandneuer Prime-Film begeistert 95 % aller Zuschauer

Das Sport-Drama Unaufhaltsam mit Jennifer Lopez lief erst im Dezember in den Kinos und ist bereits jetzt bei Amazon Prime Video abrufbar. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen.

Unaufhaltsam ist ein Muss für Sport-Fans

Zwischen Kino-Release und Streaming-Service liegt inzwischen nur noch ein Wimpernschlag. So auch beim Sport-Drama Unaufhaltsam (IT: Unstoppable). Der Film mit Jennifer Lopez steht ab sofort auf Amazon Prime Video zur Verfügung – dabei lief das packende Biopic erst im Dezember in den US-Kinos.

Der Film ist ein echter Publikumshit. So hält Unaufhaltsam auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes ein beeindruckendes User-Rating von 95 Prozent Zufriedenheit. Und auch die Kritiker sind positiv angetan, wie diverse Presse-Stimmen beweisen:

Der Film ist gut gemacht und eine schöne Hommage an einen echten Helden. (Quelle: Entertainment Weekly

Wir drücken Anthony die Daumen für seine unerschütterliche Entschlossenheit, den Gipfel zu erreichen. Rocky wäre stolz. (Quelle: Chicago Sun-Times

Auch wenn es in Unaufhaltsam nichts Überraschendes gibt, so funktioniert der Film doch als eine gut durchdachte Umsetzung der Formel. (Quelle: Screen International

Unaufhaltsam handelt von dem Ringer Anthony Robles, der nur mit einem Bein alle Widrigkeiten meistert und zum Champion aufsteigt. Wer also sportliche Geschichten liebt, die auf wahren Begebenheiten basieren, der wird vermutlich auch diesen Film mögen. Ganz oben haben wir euch den Trailer eingebunden.

Prime-Kunden können Unaufhaltsam ab sofort ohne zusätzliche Kosten direkt im Abo streamen. Neukunden können Prime auch 30 Tage lang gratis ausprobieren (auf Amazon ansehen).

Amazon krallt sich direkt den nächsten Kinofilm

Unaufhaltsam ist übrigens nicht der einzige Kinofilm, der direkt bei Amazon Prime Video in diesem Monat enthalten ist. So landet auch der blutige Action-Streifen The Killer's Game am 23. Januar im Programm des Streaming-Giganten. Mehr dazu im nachfolgenden Artikel:

