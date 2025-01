Der Herr der Ringe: Peter Jackson verrät seinen Lieblingsfilm der Fantasy-Trilogie

Der Herr der Ringe gilt bis heute völlig zurecht als eine der besten Film-Trilogien aller Zeiten. Regisseur Peter Jackson hat sie alle drei gedreht, aber mag einen ein klein wenig lieber als die anderen beiden.

Der Herr der Ringe: Ein Film ist knapper Favorit von Peter Jackson

Kein Filmemacher ist so in Mittelerde zuhause wie Peter Jackson. Der neuseeländische Regisseur ist für die Trilogie zu Der Herr der Ringe und später zu Der Hobbit bekannt. Gegenüber Letterbox verrät er jetzt, welches Abenteuer aus Mittelerde ihm am besten gefällt:

Die Zwei Türme, denke ich. Aber wenn ich sie das nächste Mal sehe, ist es vielleicht wieder ein komplett anderer. Peter Jackson

Allerdings gibt Jackson auch zu, dass er sich seine eigenen Filme eigentlich überhaupt nicht ansieht. So würde es einige Zeit brauchen, bis er sie selbst genießen kann (Quelle: Letterbox).

Gegenüber Letterbox verrät er weiterhin seine vier Lieblingsfilme überhaupt. Auf dieser Liste befindet sich kein Film der Mittelerde-Trilogie. Sehr bescheiden. Stattdessen wählt er: King Kong aus dem Jahr 1933, Die Nacht des Jägers, Lawrence von Arabien und Jurassic Park.

Wie geht es mit Der Herr der Ringe weiter?

Jackson erklärt im Interview, dass theoretisch jeder mit einer Kamera so wie er Filme machen könnte. Nur nicht Der Herr der Ringe, denn das gebe es jetzt ja schon.

Warner Bros lässt sich davon aber nicht abhalten, noch viele weitere Filme in Mittelerde zu planen. Aktuell steht bereits ein Film über Gollum fest, in dem auch der 85-Jährige Ian McKellen wieder die Rolle des Gandalf übernehmen soll.

Das Spin-off Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim hat sich an den Kinokassen währenddessen als ziemlicher Flop herausgestellt. Warner Bros. habe den Film aber sowieso nur herausbringen müssen, um die Filmrechte an Der Herr der Ringe behalten zu können.

