PlayStation-Hit kommt ins Kino, doch das Spiel ist kaum wiederzuerkennen

Ein Kinofilm zum PlayStation-Hit Until Dawn bekommt einen ersten Trailer. Der hat aber gar nicht so viel mit dem tatsächlichen Spiel zu tun, auf dem der Film basieren soll.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 16. Januar: Sony hat jetzt einen vollständigen Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt oben ansehen könnt. Auch hier bleiben die Verbindungen zum Spiel sehr vage, aber immerhin sagt jemand „Until Dawn“.

Anzeige

Originalmeldung vom 14. Januar:

Until Dawn ist wieder da, aber erkennt ihr es wieder?

Until Dawn ist zurück. Der PS4-Horror-Hit aus dem Jahr 2015 soll nach einem Remake für die PS5 jetzt auch ins Kino kommen. Auf YouTube ist jetzt ein erster Teaser-Trailer aufgetaucht, der auch gleich eine Sache klarstellt: Der Film schlägt einen komplett anderen Weg ein als das Spiel.

Anzeige

Schon zuvor hat Sony bestätigt, dass der Film eine komplett neue Geschichte erzählen soll. Das bedeutet auch eine komplett neue Gruppe an Charakteren. Autor und Produzent Gary Dauberman erklärt im Teaser jetzt, dass der Film die Geschichte fortführen soll, ohne dabei die gleiche Erfahrung wie das Spiel zu bieten. Auf ein bekanntes Gesicht können sich Fans allerdings freuen. Schauspieler Peter Stormare, der Erzähler im Spiel, wird auch im Film mit dabei sein.

Außerdem hat der Film einen besonderen Twist: Die Charaktere stecken in einer Zeitschleife und werden dadurch wiederbelebt, nachdem sie das Zeitliche segnen. Laut Regisseur David F. Sandberg soll das dem Spiel nachempfunden sein, in dem die Entscheidungen des Spielers die Todesursachen der Charaktere bestimmen. Im Film sollen sich die Figuren mit jedem neuen Durchlauf in einem „neuen Horror-Genre“ befinden.

Noch mehr Filme für PlayStation-Fans

Until Dawn ist erst der Anfang. Sony will in Zukunft noch viele weitere Spiele auf die große Leinwand bringen. Erst kürzlich hat der PS5-Hersteller eine echte Hollywood-Offensive angekündigt. So sollen auch Horizon Zero Dawn und Helldivers 2 verfilmt werden, während Ghost of Tsushima ein Anime-Spin-off erhält.

Anzeige

PlayStation-Hit wird zum Film, aber es gibt einige Unterschiede zum Spiel (© Sony/ Bearbeitung: GIGA)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.