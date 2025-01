Steam macht sich auf neuer Konsole breit – und das ist super

In einem offiziellen Statement kündigt Valve an, SteamOS auf neue Konsolen zu bringen – und nicht nur, wie bisher, über das Steam Deck verfügbar zu machen. Eine erste neue Handheld-Konsole ist ganz vorn dabei.



Eine Kolumne von Marina Hänsel

Erste Third-Party-Konsole bekommt offiziell SteamOS

Es ist offiziell: Steam will sich auf den Konsolen ausbreiten, und kündigt das bisher nur auf dem Steam Deck verfügbare SteamOS jetzt für die Third-Party-Konsole Legion Go S von Lenovo an (Quelle: Steam-News). Es ist das erste Mal, dass SteamOS offiziell eine andere Konsole antreibt – und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein.

Im selben Zug erklärt Valve auch, dass daran gearbeitet wird, die Kompatibilität von SteamOS mit weiteren Konsolen zu verbessern. Es soll eine Beta von SteamOS erscheinen, die Nutzer anderer Konsolen downloaden und testen können.

Klar ist damit: Steam will sich jetzt auch auf anderen Konsolen breit machen, und das ist richtig gut für Konsolen-Spieler. Denn wenn ihr Steam auf einer Konsole nutzen könnt, dann habt ihr Zugang zu einer riesigen Bibliothek an Spielen, die auch noch alle paar Tage in großen Steam-Sales rabattiert zu haben sind. Das ist immerhin auch einer der Punkte, weswegen ich momentan fast nur noch ausschließlich auf dem Steam Deck spiele: Hier bekomme ich nahezu alle Games, und das zu unschlagbaren Preisen.

Ein kleiner Schritt für Steam, ein großer Schritt für Konsolen-Fans

Wenn SteamOS für weitere Third-Party-Konsolen offiziell verfügbar ist, müsst ihr euch schlicht kein Steam Deck mehr kaufen, um Steam-Spiele absolut bequem auf einer Handheld-Konsole zu spielen. Ihr könnt also selbst entscheiden, wie eure Konsole aussehen soll – je nachdem, was auf dem Markt gerade so verfügbar ist, natürlich.

Spannend ist das Ganze aber auch hinsichtlich der Handheld-Pläne anderer Tech-Giganten. Xbox etwa plant schon länger eine eigene Handheld-Konsole und Chef Phil Spencer hatte bereits angedeutet, er würde Spiele-Stores wie etwa den Epic Games Store gern auf die eigenen Konsolen holen. Wie wäre es also mit dem Steam Store oder einer abgewandelten SteamOS auf der Xbox? Egal, ob Handheld oder nicht.

SteamOS auf mehr Konsolen bedeutet schlicht auch, dass Spieler nicht mehr so stark verzichten müssen, wenn sie sich nur eine Konsole oder einen PC leisten können. Gebe es Steam auf der Xbox, könnte man mit dem Kauf einer Xbox gleich die meisten PC- und alle Xbox-Spiele spielen. Ob das jedoch jemals Realität wird, steht auf einem anderen Blatt.

