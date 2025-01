Himmlisches Survival-Game auf Steam stürmt Topseller schon kurz nach Release

Ein neues Survival-Game auf Steam fliegt gerade an die Spitze der Charts. In Aloft könnt ihr alleine oder mit Freunden bunte Himmelsinseln erkunden. Die Spieler zeigen sich begeistert. Den Trailer haben wir euch direkt oben eingebunden.

Neues Survival-Game wird Steam-Überflieger

Aloft ist ein brandneues Survival-Game auf Steam, in dem ihr durch den Himmel gleiten und fliegende Inseln erkunden könnt. Alleine oder mit bis zu 8 Freunden gilt es, Rohstoffe zu sammeln, Tiere zu zähmen und ein Zuhause aufzubauen.

Aloft bekommt ihr auf Steam für 24,99 Euro (auf Steam ansehen). Der Early-Access-Hit hat auf der PC-Plattform gerade ordentlich Auftrieb. Aktuell steht es auf dem dritten Platz der Charts und überholt damit selbst Spiele wie Path of Exile 2 oder Marvel Rivals (zu den Steam-Topsellern).

Aloft beschreibt sich selbst als gemütliches Survival-Spiel in den Wolken. Die bunte Grafik und die flauschigen Tiere unterstreichen das noch. Allerdings ist nicht alles freundlich. Die fliegenden Inseln von Aloft werden von einer Pilzseuche bedroht, die ihr mithilfe von Alchemie und Waffengewalt stoppen müsst.

Zuletzt dürfen auch klassische Survival-Features wie Farming, Crafting und Basenbau nicht fehlen. Eure Heimatinsel könnt ihr dabei mit Windkraftwerken und Segeln ausstatten, um mit ihr neue Gebiete zu erkunden.

Mit dem Gleiter könnt ihr neue Inseln erkunden. (© Astrolabe Interactive Inc./ Funcom)

Das sagen Steam-Spieler zu Aloft

Aloft befindet sich aktuell noch im Early Access. Es wird mit zukünftigen Updates also noch weiterentwickelt. Laut Entwickler Astrolabe soll sich das Spiel mindestens ein Jahr lang im Early Access befinden und in dieser Zeit regelmäßig Updates erhalten. Aktuell solltet ihr in dem Survival-Game noch mit diversen Bugs rechnen – auch ein häufiger Kritikpunkt in den Steam-Bewertungen.

Insgesamt kommt Aloft bei den PC-Spielern aber sehr gut an. 83 Prozent der Reviews fallen positiv aus, wobei seit dem Release am 15. Januar nur 135 Bewertungen abgegeben wurden. Fans loben besonders die gemütliche Atmosphäre und die offene Kommunikation mit den Entwicklern.