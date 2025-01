Steam-Kracher für nur 4,99 Euro: Simulator-Klassiker um 75 Prozent reduziert

Einer der beliebtesten und langlebigsten Steam-Dauerbrenner ist derzeit um 75 Prozent im Preis reduziert. Der Euro Truck Simulator 2 ist auch über 12 Jahre nach dem Release immer noch ein Muss für alle Sim-Fans. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Steam-Highlight: Euro Truck Simulator 2 im Angebot

Simulationen finden auf Steam oft eine begeisterte Community – das gilt auch für den Euro Truck Simulator 2. Wenn ihr die beliebte Truck-Simulation bislang noch nicht ausprobiert habt, dann könnt ihr dies jetzt nachholen, denn das Spiel ist aktuell um 75 Prozent im Preis reduziert. Die Basis-Version kostet damit statt 19,99 Euro nur 4,99 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 20. Januar 2024 (auf Steam ansehen).

Anzeige

Euro Truck Simulator 2 SCS Software

Auf Steam hat sich die Simulation seit dem ursprünglichen Release 2012 eine große Fangemeinde erarbeitet und verfügt über 626.000 äußerst positive Bewertungen auf der Plattform.

Anzeige

Im Euro Truck Simulator 2 könnt ihr euch voll und ganz als Trucker ausleben und in einem mächtigen Fahrzeug durch Europa reisen, um wichtige Ladungen abzuliefern. Ihr könnt euer Truck-Unternehmen mit jeder erfolgreichen Lieferung ausbauen, neue Trucks kaufen und Fahrer einstellen sowie eure Lieferungen und Autos nach persönlichem Geschmack individualisieren.

Die Open World im Euro Truck Simulator 2 bietet euch außerdem über 60 verschiedene Städte unter anderem in Belgien, Deutschland, Polen und Italien, die mit authentischen Straßennetzen und Sehenswürdigkeiten versehen sind.

Auch Kollege Robert Kohlick bekommt von dem Sim-Klassiker einfach nicht genug:

Steam-Charts: Simulations-Hit sorgt für Furore

Der Euro Truck Simulator 2 hält momentan eine mehr als respektable Position in den Steam-Charts und landet auf dem sechsten Platz. Nur wenige Spiele sind derzeit demnach noch begehrter auf Steam, darunter Path of Exile 2, Marvel Rivals und die kommende Neuerscheinung Kingdom Come: Deliverance 2. (Quelle: Steam)

Anzeige

Es muss nicht immer teuer sein: In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 17 Gratis-Games, die sich auf Steam so richtig lohnen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.