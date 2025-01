Für 6,33 Euro kriegt ihr auf Steam eine Horrorperle, die mich nicht mehr loslässt

Eines der besten Horror-Games auf Steam ist gerade im Sale und kostet nur 6,33 Euro. Das Spiel wird von 97 Prozent der PC-Spieler positiv bewertet und fesselt auch mich mit seinem fantastischen Koop-Modus. Schaut euch direkt oben den Trailer für Lethal Company an.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Horror-Hit auf Steam bekommt ihr für weniger als 7 Euro

Wenn ihr ein neues Horrorspiel sucht, solltet ihr euch jetzt Lethal Company auf Steam ansehen. Der Koop-Hit schickt euch mit bis zu drei Freunden auf Schatzsuche in dunkle Bunker, in denen es vor Monstern nur so wimmelt. Euer Ziel ist es, Schätze für euren Boss zu suchen, denn nach drei Tagen ist eine stetig steigende Quote fällig.

Der Horror-Hit für den PC kostet aktuell nur 6,33 Euro anstelle von 9,75 Euro (auf Steam ansehen). PC-Spieler sparen dank des Sales also 35 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 20. Januar.

Lethal Company gelingt eine unglaublich schwierige Gratwanderung. Es ist ein Horror-Koop-Game, das gleichzeitig lustig und gruselig ist. Dank witziger Animationen und Items mit stark schwankender Nützlichkeit (aber hohem Unterhaltungswert) werdet ihr im Spiel viel lachen. Wenn ihr dann aber von der Gruppe getrennt durch dunkle Gänge schleicht und die vielen Beine einer Riesenspinne hört, dann ist Lethal Company auch echter Horror.

Lethal Company Zeekerss

Lethal Company: Auch ohne Progression wahnsinnig gut

Für mich und meine Freunde war Lethal Company lange ein fester Bestandteil der Abendplanung. Inzwischen spielen wir etwas weniger, aber schauen immer mal wieder für neue Updates ins Spiel rein.

Der Horror-Hit ist aktuell noch im Early Access, aber bekommt immer wieder umfangreiche Updates mit neuen Monstern und Umgebungen – besonderes Highlight ist hier ein Auto, mit dem ihr theoretisch viel Loot transportieren könnt, aber das stattdessen garantiert für viele witzige und chaotische Momente sorgen wird.

Wichtig zu wissen ist allerdings, dass es ihr in Lethal Company nicht gewinnen könnt. Die Quote steigt immer weiter und nachdem ihr scheitert, beginnt das Spiel von vorne, wobei ihr sämtlichen Fortschritt verliert. Ihr spielt also nur für einen Highscore.

Die Steam-Spieler scheinen sich daran allerdings nicht zu stören. Lethal Company wird von überwältigenden 97 Prozent der Spieler positiv bewertet.