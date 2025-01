Neuer Steam-König: Racing-Hit rast trotz Kritik an die Bestseller-Spitze

In den Steam-Bestsellern brettert ein brandneues Rennspiel nach vorne. Obwohl die ersten Reaktionen auf Assetto Corsa Evo gemischt ausfallen, setzt sich der realistische Racing-Hit als Early-Access-Launch an die Spitze der Charts. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Assetto Corsa Evo startet auf Steam durch

Am 16. Januar 2025 ist das Rennspiel Assetto Corsa Evo auf Steam in seine Early-Access-Phase gestartet – und kann sich zum Release direkt an die Spitze der Besteller setzen. Ihr könnt euch den brandneuen Eintrag des beliebten Racing-Franchises noch bis zum 30. Januar 2025 für 31,99 Euro statt 39,99 Euro schnappen (auf Steam ansehen).

Assetto Corsa EVO KUNOS Simulazioni

Assetto Corsa Evo ist der dritte Haupteintrag der realistischen Racing-Reihe. Auch dieses Mal könnt ihr euch auf Nachbildungen beliebter Karossen aus verschiedenen Dekaden freuen, die ihr über anspruchsvolle Strecken in lebensechter Grafik jagen dürft.

In der Early-Access-Phase ist das Angebot zwar noch begrenzt, aber trotzdem stehen euch jetzt schon 5 Strecken und 20 Autos zur Verfügung, darunter Modelle von Ferrari, BMW, Porsche und Alfa Romeo. Zusätzlich könnt ihr zwischen 7 verschiedenen Spielmodi wählen.

Trotz des satten Aufgebots zum Start fallen die ersten rund 3.000 Bewertungen auf Steam nur ausgeglichen aus – besonders häufig kritisieren Spieler den Online-Zwang, durch den viele Features ohne Internetverbindung nicht zugänglich sind. Die meisten anderen Aspekte des Spiels bekommen dagegen Lob ab, darunter die Grafik und das Spielgefühl.

Neuer Racing-Hit rast an die Steam-Spitze. (© 505 Games)

Neues Rennspiel sichert sich Steam-Thron

Der Start in den Steam-Bestsellern kann sich für Assetto Corsa Evo absolut sehen lassen – trotz der Online-Kritik landet das Spiel momentan auf dem ersten Platz. Damit verdrängt der Racer unter anderem auch die Survival-Neuerscheinung Aloft sowie die kommenden Kracher Dynasty Warriors Origins und Civilization 7 auf die hinteren Plätze. (Quelle: Steam)

