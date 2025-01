Strategiewechsel beim ZDF: Sender will erotischer werden

Das ZDF will jünger und moderner wirken und setzt dafür auf mehr Erotik. Mit dem TV-Film Verhängnisvolle Leidenschaft betritt der Sender Neuland.

ZDF ergänzt Herzkino um erotischen TV-Film

Ein öffentlich-rechtlicher Sender wie das ZDF ist nicht gerade der Ort, den man mit Erotik verbindet. Das soll sich zukünftig ändern. Der Sender will sich moderner aufstellen und veröffentlicht am 31. Januar den Film Verhängnisvolle Leidenschaft in der hauseigenen Mediathek. Im April soll der erotische Film dann auch regulär im Fernsehprogramm ausgestrahlt werden.

Das ZDF selbst spricht von einer Erweiterung des Herzkino-Portfolios. Gemeint sind damit romantische Filme, zu denen auch die Rosamunde-Pilcher-Reihe und die Inga-Lindström-Filme zählen. Verhängnisvolle Leidenschaft soll das bisherige Portfolio mit knisternder Erotik und etwas mehr Pep aufwerten.

Wie diese Erotik genau aussehen wird, bleibt abzuwarten. Ein HBO-Level an Nacktheit und Sex ist eher nicht zu erwarten. Zumindest ist der Inhalt des TV-Films bereits bekannt:

Im Mittelpunkt des 90-Minüters steht Nina (Cornelia Gröschel), die sich nach einem einschneidenden Erlebnis eine Auszeit auf einer norddeutschen Insel nimmt – abseits der Arbeit und von Ehemann Patrick (Franz Dinda). Dabei begegnet sie dem überaus charmanten wie geheimnisvollen Daniel (Artjom Gilz), der sie sofort in seinen Bann zieht. Zunächst kämpft sie gegen die Begierde, doch schon bald verstricken sich die beiden immer mehr in einem Netz aus Erotik, Lust und Geheimnissen. (Quelle: Crew United

Sparmaßnahmen beim ZDF: 2025 gibt es weniger Pilcher- und Lindströme-Filme

Der neue Erotik-Einfluss ist übrigens nur ein Bestandteil der neuen Strategie, um ein jüngeres Publikum zu begeistern. Wie die Bild erfahren hat, wird das ZDF die Produktion der kultigen Pilcher- und Lindström-Filme massiv zurückfahren. Anstatt jeweils fünf neue TV-Filme wird das ZDF in diesem Jahr nur noch zwei Pilcher- und vier Lindström-Ableger drehen. Laut Bild geht diese Entscheidung auf Sparmaßnahmen zurück.

Fans dieser beiden Reihen müssen 2025 also mit deutlich weniger neuem TV-Content auf dem Sender rechnen.

Nicht nur bei den Filmen wird zukünftig gespart. Das ZDF dampft parallel auch noch einen anderen Service nachhaltig ein:

