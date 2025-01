ZDF setzt Rotstift an: Kultiger Service nach 40 Jahren eingedampft

Das ZDF hat pünktlich zum Jahreswechsel das Angebot vom Teletext verschlankt. Der kultige Service zeigt nun wesentlich weniger Informationen an, als das noch 2024 der Fall war. Damit reagiert der Sender auf sinkende Nutzerzahlen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Weniger Infos: ZDF modernisiert den Teletext

Anfang der 2000er Jahre haben noch 40 Millionen Menschen den Teletext genutzt. Mit dem Aufkommen von Smartphones und Social Media hat das Interesse an dem Teletext-Angebot aber massiv nachgelassen. Trotzdem haben sich zuletzt noch ungefähr 10 Millionen Menschen über den Dienst über Nachrichten, Sport und Wetter informiert.

Anzeige

Weil die Technik aber nicht mehr wirklich zeitgemäß ist, hat das ZDF dieses Jahr den Rotstift angesetzt und diverse Bereiche aus dem Teletext gestrichen oder aber zumindest reduziert. So werden neuerdings keine Sportnachrichten mehr angezeigt – stattdessen sehen Nutzer nur noch das Ergebnis eines Events.

Komplett gestrichen wurden dagegen Informationen und Hinweise zu Flughäfen, Flusspegelstände, Badeseen und Börsenseiten. Das aktuelle und zukünftige Wetter wird zwar nach wie vor angezeigt, musste aber ebenfalls Federn lassen.

Anzeige

Das ZDF teilte über eine Sprecherin mit:

Mit der Änderung reagiert das ZDF auf die veränderten Nutzungszahlen und wird mit den frei werdenden personellen Kapazitäten die Social-Media- und Digital-Angebote stärken. (Quelle: DWDL

Auch ProSieben und Sat.1 machen mit

Mit dieser Entscheidung steht der öffentlich-rechtliche Sender aber nicht alleine da, denn auch private Sender wie ProSieben und Sat.1 haben das Teletext-Angebot vor Kurzem modernisiert. Aktuelle Nachrichten werden zum Beispiel gar nicht mehr angezeigt, stattdessen verweist ein Text nun auf die hauseigene Streaming-Plattform Joyn, die über eine News-Sparte verfügt.

Anzeige

Wer sich also die letzten Jahre in erster Linie über den Teletext informiert hat, der schaut zunehmend in die Röhre.

Das ist übrigens nicht die einzige Änderung für 2025. In diesem Jahr werden viele Sender sich auch von ihrer SD-Technik verabschieden. Wer also einen besonders alten Fernseher zu Hause nutzt, der kann womöglich schon bald nicht mehr alle Sender empfangen. Mehr dazu in diesem Artikel:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.