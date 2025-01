Disney+ liefert endlich: Auf diesen Horror-Schocker mussten Abonnenten lange warten

Der beliebte Horrorfilm Alien: Romulus ist auf Disney erschienen – also zumindest in den USA. Für deutsche Nutzer geht’s am 15. Januar los.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 14. Januar 2025:



Deutsche Disney+-Abonnenten mussten auf Alien: Romulus etwas länger warten. In den USA ist der neueste Alien-Film am 21. November auf der Streaming-Plattform erschienen. Hierzulande fällt der Startschuss am 15. Januar 2025.

Anzeige

Originalartikel vom 08. November 2024:

Disney+: Neuer Alien-Film landet im Abo

Meine Fernbedienung kreiste zuletzt bei Alien: Romulus schon über dem Kaufen-Button auf Amazon Prime Video – ein Glück habe ich noch gewartet! Denn wie HollywoodHandle auf X (ehemals Twitter) enthüllt, landet der neue Alien-Horrorfilm am 21. November 2024 im Streaming-Abo von Disney+.

Anzeige

Dass der Streifen früher oder später im Disney-Portfolio landet, konnte man zwar erahnen – doch dass Abonnenten den Film gerade einmal drei Monate nach dem Kinostart von Alien: Romulus gratis sehen können, ist eine echte Überraschung.

In wenigen Wochen schon startet Alien Romulus auf Disney+. (© IMAGO/Supplied by LMK)

Anzeige

An Alien: Romulus scheiden sich die Geister

Auf IMDb und Rotten Tomatoes kommt Alien: Romulus solide weg. 7,2 von 10 möglichen Punkten, bzw. ein Kritiker-Score von 80 Prozent – das kann sich sehen lassen! Viele Fans freuen sich, dass die Reihe nach den letzten eher mäßigen Filmumsetzungen zurück zu den Wurzeln findet (Quellen: IMDb / Rotten Tomatoes).

Einigen Zuschauern stößt aber genau das sauer auf. Denn viele Szenen fühlen sich anscheinend wie ein simpler Aufguss der alten Klassiker an – quasi eine Art Hommage oder ein Best-of der ersten drei Alien-Filme. Es fehlen neue Ideen, neue Ansätze – Alien: Romulus fühlt sich für sie zu bekannt an. Es ist eben nicht mehr „Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“.

Anzeige

Gespannt wie ein Flitzebogen! Nachdem ich mir in den letzten Wochen nochmal die ersten drei Alien-Filme auf Disney+ angeschaut habe, bin ich wirklich gespannt, ob mich Alien: Romulus abholt. Ich persönliche habe kein Problem damit, wenn der Film dafür sorgt, dass ich mich in vielen der Szenen direkt an einen der ersten drei Teile zurückerinnert fühle. Und dass ich durch Disney+ dadurch jetzt 13,99 Euro sparen kann, ist natürlich ein netter Bonus. Da nehme ich auch gerne die kurze Wartezeit bis zum 21. November in Kauf. Robert Kohlick

Kollege Gregor hat sich übrigens zuletzt von Disney+ verabschiedet:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.