93 % positiv: Für diesen neuen Film renne ich am ersten Tag ins Kino

Das Filmjahr 2024 hat Horrorfans reich gesegnet. Zum Abschluss gibt es nochmal einen echten Kracher: Nosferatu. Ein Horrorfilm, den ich unbedingt im Kino sehen muss.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Horrorfilm Nosferatu begeistert die Kritiker

Wer Horrorfilme liebt, kann sich in diesem Jahr wirklich nicht beschweren! 2024 ist für jeden Geschmack etwas dabei: von einem Psycho-Thriller wie Longlegs über großes Blockbuster-Kino mit Alien: Romulus oder richtig schön brutal wie in Terrifier 3. Horrorfans speisen wahrlich gut.

Mein persönliches Highlight erscheint aber erst noch: Nosferatu. Das Remake des deutschen Klassikers wird aktuell von der Presse in den Himmel gelobt. Manch ein Review spricht sogar vom besten Film des Jahres, also unabhängig vom Genre. Der Filmkritiker und YouTuber Austin Burke meint in seinem Review:

Nosferatu ist ein fantastisches Gothic-Epos, das vor Kreativität nur so strotzt und Eggers' technisches Können voll zur Geltung bringt... Wenn Sie ein wirklich eindringliches Horrorfilm-Erlebnis suchen, dann ist es das hier. Nosferatu ist einer der besten Filme des Jahres. (Quelle: Flick Fan Nation

Bei solchen Lobgesängen werde ich direkt hibbelig. Schließlich haben mich die anderen Werke des Regisseurs ebenfalls begeistert. Angefangen mit The Witch von 2015 – meines Erachtens einer der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre. Aber auch die anderen Filme von Robert Eggers, also The Lighthouse und The Northman, haben einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.

Die Ästhetik und die Atmosphäre seiner Filme kann man regelrecht aufsaugen und sind daher für mich auch klares Pflichtprogramm im Kino. Diese Art Film muss man auf der großen Leinwand erleben. Und Nosferatu scheint nicht nur in die gleiche Kerbe zu schlagen, sondern könnte auch sein bis dato bester Film sein. Bisher sind jedenfalls 93 Prozent aller Pressestimmen positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Einen User-Score gibt es indessen noch nicht, da der Film erst am 25. Dezember in den USA startet.

Deutsche Horrorfans müssen leider warten

Und hier kommt schon der große Wermutstropfen für mich, denn Nosferatu erscheint in Deutschland leider erst am 2. Januar. Das ist zwar nur eine Woche später, aber als beinharter Fan, hätte ich den Termin zur Weihnachtszeit gerne wahrgenommen. So muss ich mich noch etwas länger gedulden, bis der vielleicht beste Film des Jahres mir Schauer über den Rücken treibt.

