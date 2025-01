„So schlecht wie Rebel Moon“: Neuer Star-Trek-Film ist eine Vollkatastrophe

Mit Star Trek: Section 31 ist ein neuer Star-Trek-Film auf der Streaming-Plattform Paramount+ erschienen. Presse und Publikum zerreißen den Film allerdings in der Luft. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Star Trek: Section 31 legt Bruchlandung hin

Lange mussten Trekkies auf einen neuen Star-Trek-Film warten. Gelohnt hat es sich offenbar nicht, denn Star Trek: Section 31 erhält vernichtende Kritiken.

Der neue Film ist am 24. Januar exklusiv auf Paramount+ erschienen und ist ein Spin-Off zur Serie Star Trek: Discovery, die zwischen 2017 und 2024 lief. In dem Film erfahren Fans mehr über die Figur Philippa Georgiu, gespielt von Michelle Yeoh. Für einen ersten Eindruck haben wir euch oben den Trailer eingebunden.

Ein kurzer Blick auf den Review-Aggregator Rotten Tomatoes verrät allerdings, dass das neueste Projekt aus dem beliebten Sci-Fi-Universum auf wenig Gegenliebe stößt. Lediglich 17 Prozent aller Pressestimmen sind positiv. Ein niederschmetterndes Ergebnis. Zumal der User-Score mit 23 Prozent Zufriedenheit nur minimal höher ausfällt. Kritiker und Publikum sind sich offenbar einig: Star Trek: Section 31 ist ein Reinfall.

Aber was stört die Mehrheit an dem Film? Die Presse kritisiert vor allem, dass der Film sich nicht nach Star Trek anfühlt. Der Kritiker Clint Worthington führt aus:

Bestenfalls ist es ein Olivenzweig für den vertraglich verpflichteten Megastar, schlimmstenfalls ist es ein Fiasko auf „Rebel Moon“-Niveau, das nicht versteht, warum die Leute überhaupt „Star Trek“ schauen. (Quelle: RogerEbert

Worthington bezieht sich in seinem Review auf Hauptdarstellerin Michelle Yeoh. Die Schauspielerin genießt unter Kritikern für gewöhnlich ein hohes Ansehen. So wurde sie unter anderem mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet. Weshalb es wohl umso mehr schmerzt, sie in einem solchen Debakel zu sehen.

Noch mehr Star-Trek-Filme sollen folgen

Bei Star Trek: Section 31 soll es übrigens nicht bleiben. Produzent und Showrunner Alex Kurtzman hat bereits angekündigt, dass er alle zwei Jahre einen Star-Trek-Film auf Paramount+ veröffentlichen will (Quelle: The Hollywood Reporter). Es bleibt fraglich, ob Paramount nach diesem desaströsen Presse- und Publikum Feedback an diesem Plan festhält.

