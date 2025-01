ProSieben FUN empfangen: Pay-TV-Sender im Stream & TV sehen

Der Name ist bei dem Pay-TV-Sender „ProSieben FUN“ Programm: Mit jeder Menge Sitcoms und Comedy-Shows gibt es hier vor allem etwas für die Lachmuskeln. Im Abendprogramm wird es aber auch gerne etwas actionlastiger. Wie ihr Pro7 FUN empfangen und im TV oder per Live-Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im Gegensatz zu seinen Free-TV-Brüdern ProSieben und MAXX ist ProSieben FUN nicht kostenfrei im Fernsehen und als Live-Stream empfangbar. Um ProSieben FUN im TV empfangen zu können, müsst ihr das entsprechende Abo bei einem TV-Streamingdienst oder Pay-TV-Anbieter abschließen.

Anzeige

Pro7 FUN im Live-Stream

Wie die meisten Sender, könnt ihr auch ProSieben FUN bei den deutschen TV-Streamingdiensten sehen. Hier seht ihr den Sender per Live-Stream auf dem Smart-TV, Mobilgerät oder Laptop. Dabei ist zu beachten, dass man für den Pay-TV-Sender bei manchen Anbietern noch ein zusätzliches Paket zum Grundpaket hinzubuchen muss. Welche Optionen es gibt, um ProSieben FUN im Live-Stream zu sehen, haben wir euch hier als Übersicht in einer Tabelle zusammengefasst:

Anbieter Paket (Preis/Monat) Sender Besonderheiten/Funktionen Joyn PLUS+ (6,99 Euro) Pro7 FUN HD (+ 70 weitere Sender) Mediathek, Pre-TV, Video-on-Demand (ganze Staffeln, Filme & mehr), Exklusive Inhalte Amazon Prime Video ProSieben FUN Channel (3,99 Euro) nur Pro7 FUN HD Voraussetzung: Prime-Video-Mitgliedschaft Magenta TV Flex (10 Euro) + TV-Paket Film (6,95 Euro) Pro7 FUN HD (+ 80 weitere Sender) Zubuchbare Pay-TV- und Sport-Sender, Cloud-Recorder, Restart & Timeshift, Megathek, MagentaTV Originals & TV NOW Premium waipu.tv Perfect Plus (12,99 Euro) Pro7 FUN HD (+162 weitere Sender) Cloud-Recorder, Sendung pausieren & neustarten, Pay-TV-Sender zubuchbar (in Perfect enthalten) Zattoo Premium (9,99 Euro) + Zattoo Plus (9,90 Euro) Pro7 FUN HD (+146 weitere Sender) Weitere TV-Pakete zubuchbar, Restart und Live-Pause, On-Demand-Inhalte, nur Ultimate: Cloud-Recorder

Anzeige

Was die verschiedenen TV-Streamingdienste bieten, erfahrt ihr in folgendem Video:

TECH.tipp: Live-TV am Laptop, Smartphone und Tablet verfolgen Abonniere uns

auf YouTube

Pay-TV-Paket mit ProSieben FUN

Die Pay-TV-Pakete werden in der Regel zum Anschluss des jeweiligen Anbieters hinzugebucht. Der Gesamtpreis besteht somit aus dem Paketpreis und dem monatlichen Grundpreis für den TV- oder Internet-Anschluss selbst. Wir haben die verschiedenen Anbieter und die Pakete in denen ProSieben FUN enthalten ist hier für euch in einer Tabelle zusammengefasst:

Anzeige

Kein ProSieben FUN bei Sky?

Seit dem 01. Juli 2016 sind die Pay-TV-Sender der ProSiebenSat.1 Pay TV GmbH nicht mehr über Sky Deutschland empfangbar. Das heißt konkret, dass die Sender ProSieben FUN, Sat.1 emotions und kabel eins classics in keinem Paket des Pay-TV-Anbieters enthalten sind. Auch wenn ihr ein Abo abgeschlossen habt, in dem die Sender enthalten waren, sind sie aktuell nicht mehr über Sky Deutschland zu empfangen.

Wie schaust du Filme & Serien?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.