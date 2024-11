„The Night Agent“ Staffel 2: Start, Handlung und Cast des Netflix-Hits

FBI-Agent Peter Sutherland ist mit „The Night Agent“ Staffel 2 offiziell zurück. Der Netflix-Hit lässt jedoch noch ein wenig auf sich warten. Ob Netflix alle Episoden gleichzeitig veröffentlicht und wann diese starten, erfahrt ihr hier.

„The Night Agent“ Staffel 2 erscheint zum neuen Jahr

Kurz nach Beginn des Jahres 2025 kommen neue Episoden mit dem FBI-Agenten in das Streamingangebot von Netflix. Staffel 2 von „The Night Agent“ erscheint am 23. Januar 2025. Insgesamt sollen euch 10 Folgen erwarten, die allesamt zum gleichen Zeitpunkt veröffentlicht werden. Ihr braucht euch also nicht wie bei „Arcane“ oder „Cobra Kai“ gedulden, bis die nächsten Episoden erscheinen.



Netflix hat zu der Ankündigung der neuen Staffel gleich einen Trailer veröffentlicht:

The Night Agent | Offizieller Trailer | Netflix

Was passiert in „The Night Agent“ Staffel 2?

Nachdem Peter direkt in eine Verschwörungskrise auf oberster Ebene der US-Regierung gezogen wurde, geht es mit dem Thriller in Staffel 2 weiter. Peters Bemühungen, den Präsidenten zu beschützen, sollen sich für ihn lohnen: er wird ein Night Agent. Tudum berichtet:

Peter’s efforts to save the president were successful, and now he’s earned the opportunity to become a Night Agent. Working in the secretive organization Night Action in Season 2 will push Peter into a world where danger is everywhere and trust is in short supply.

Peter wird sich in seiner Rolle neuen Herausforderungen stellen müssen, die keineswegs einfach sein werden. Wer noch tiefer in die Welt von „The Night Agent“ eintauchen will, sollte die Buchvorlage von Autor Matthew Quirk lesen:

„The Night Agent“: Das Buch zur Netflix-Serie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2024 14:00 Uhr

Der Cast der zweiten Season

Die zweite Staffel des Thrillers bringt bereits bekannte Gesichter zurück. Gabriel Basso tritt erneut als Peter Sutherland auf. An seiner Seite steht Luciane Buchanan als Rose Larkin. Neu dabei ist unter anderem Amanda Warren, die den Charakter Catherine verkörpert – eine Ausbilderin im Night Action Programm.



Neben Warren stoßen einige andere neue Gesichter dem Cast hinzu. Alle wiederkehrenden Charaktere findet ihr im Folgenden:

Gabriel Basso als Peter Sutherland

Luciane Buchanan als Rose Larkin

Amanda Warren als Catherine

Arienne Mandi als Noor

Louis Herthum als Jacob Monroe

Berto Colon als Solomon

Michael Malarkey als Markus

Keon Alexander als Javad

Kommt „The Night Agent“ Staffel 3?

Ja, „The Night Agent“ erhält eine dritte Staffel. Die Produktion der zweiten Season ist bereits seit einiger Zeit beendet, denn die Dreharbeiten von Staffel 3 starten Ende 2024.



Während es den Cast für die Dreharbeiten vorerst nach Istanbul zieht, kehrt dieser 2025 zurück nach New York. Viel ist über die angekündigte Season, stand November 2024, noch nicht bekannt. Serienschöpfer Shawn Ryan äußerte sich jedoch mit Vorfreude gegenüber Tudum:

We’re so excited that our fans will get to watch Season 2 of The Night Agent in early 2025, and we’ve been hard at work writing Season 3 to deliver more breathless Peter Sutherland Night Action adventures to our rabid audience,

Knapp zwei Jahre liegen zwischen der ersten und zweiten Staffel von „The Night Agent“ – mit der dritten Staffel sollte also nicht zu früh gerechnet werden. Da die zweite Season im Januar 2025 erscheint, wäre ein Start von „The Night Agent“ Staffel 3 Ende 2026 oder Anfang 2027 möglich – vorausgesetzt, die Produktion hält sich an den bisherigen Rhythmus. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

