The First Berserker Khazan: Umskillen und Werte neu verteilen

Im Action-RPG The First Berserker: Khazan könnt ihr eure Stats umskillen und eure Fertigkeiten zurücksetzen. Da das Spiel dies nur spärlich erklärt, zeigen wir euch hier, wie ihr eure Werte und Fähigkeiten neu verteilen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Werte umskillen und Stats neu verteilen

Wenn ihr beim Aufleveln der Werte von Khazan einen Fehler gemacht habt, könnt ihr eure Stats umskillen und eure Werte neu verteilen. Um einen Respec durchführen und eure Werte neu verteilen zu können, benötigt ihr den Verbrauchsgegenstand "Urtümliche Regressionskugel".



In der Item-Beschreibung liegt übrigens ein Übersetzungsfehler vor. Es heißt, dass der Gegenstand nur einen Wert zurücksetzt, das stimmt allerdings nicht. Wenn ihr die "Urtümliche Regressionskugel" verwendet, setzt sie all eure Werte auf 10 zurück und erstattet euch das bis dahin verwendete Lacrima. Ihr könnt das Item nur im Hub-Bereich "Der Riss" benutzen.

Wichtiger Hinweis: Nachdem ihr eine "Urtümliche Regressionskugel" im Riss benutzt habt, seid ihr erneut im Besitz von all eurem bis dahin erspielten Lacrima. Das wiederhergestellte Lacrima kann verloren gehen! Achtet also darauf, dass ihr mit eurem zurückgewonnenen Lacrima nicht in eine Mission reist, sondern zuerst eure Werte am Klingennexus (Checkpoint) im Hub-Areal neu verteilt.

Anzeige

Ihr könnt weitere "Urtümliche Regressionskugeln" für 10.000 Gold pro Stück beim NPC Barde (Sänger) kaufen. Der wandernde Verkäufer hält sich an unterschiedlichen Orten innerhalb der Missionen auf, wie beispielsweise in der Skoffa-Höhle.



Außerdem könnt ihr das Item beim Schmied herstellen lassen, sobald ihr ihn freigeschaltet habt.

Durch die "Urtümliche Regressionskugeln" könnt ihr eure Werte zurücksetzen. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Fertigkeiten und Fähigkeiten zurücksetzen

In The First Berserker: Khazan könnt ihr aber nicht nur eure Stats neu verteilen, sondern auch eure Fähigkeiten umskillen. Die Skills könnt ihr jederzeit kostenfrei neu verteilen.



Öffnet die Optionen und wählt dort den Fertigkeitenbaum aus. Hovert über einen aktiven Skill und drückt Dreieck/Y, um den Skill-Punkt zurückzubekommen.



Die entsprechende Option heißt im Menü "Vergessen". Danach könnt ihr den Fertigkeitspunkt in eine andere Fähigkeit investieren. Hierdurch könnt ihr ohne Risiko neue Skills ausprobieren und wenn sie euch nicht gefallen, einfach zurücksetzen und anschließend neu verteilen.

Anzeige

Im Fertigkeitsbaum könnt ihr eure Skills kostenfrei zurücksetzen. (© Screenshot und Bearbeitung: GIGA)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.