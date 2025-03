Hogwarts Legacy: Warner Bros lässt Fan-Traum platzen

Warner Bros hat schlechte Nachrichten für Harry-Potter-Fans: Wer sich 2025 auf neue Inhalte zu Hogwarts Legacy gefreut hat, muss eine bittere Enttäuschung hinnehmen. Laut eines neuen Berichts wurden ein DLC und die Definitive Edition für das Open-World-RPG eingemottet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Hogwarts Legacy: Warner Bros streicht DLC

Wie die Website Bloomberg berichtet, hat Warner Bros zusätzliche Inhalte für das erfolgreiche RPG Hogwarts Legacy eingestampft. Eigentlich sollte das Open-World-Spiel dieses Jahr einen DLC mit neuen Missionen und kosmetischen Items erhalten.

Anzeige

Geplant waren ursprünglich Quests, die das Spiel um rund 10 bis 15 Stunden erweitert hätten. Auch eine Definitive Edition, die sämtliche Inhalte zusammengefasst hätte, soll sich in Arbeit befunden haben.

Warner Bros habe nun jedoch daran gezweifelt, ob der DLC sich tatsächlich für Spieler gerechnet hätte. Die Menge an neuen Inhalten ist wohl nicht groß genug ausgefallen, um den angestrebten Preis zu rechtfertigen. (Quelle: Bloomberg)

Anzeige

Harry-Potter-Fans müssen auf Hogwarts Legacy 2 warten

Mit dem Wegfallen des Story-DLCs müssen Fans nun also auf die Fortsetzung des Open-World-RPGs warten, um erneut in die Zaubererwelt eintauchen zu können. Diese ist aber immerhin bereits offiziell in Arbeit und wird angesichts des Mega-Erfolgs von Hogwarts Legacy voraussichtlich nicht kurz vor Release eingestampft.

Allerdings ist bei Warner Bros aktuell durchaus immer ein wenig Vorsicht geboten, denn das Unternehmen hat seine Spiele-Abteilung in den letzten Jahren mit mehreren haarsträubenden Entscheidungen immer wieder selbst in die Bredouille gebracht.

Anzeige

Nach dem blamablen Abschneiden von Spielen wie Suicide Squad: Kill the Justice League und MultiVersus sowie der Schließung mehrerer Entwicklerstudios muss Hogwarts Legacy 2 unbedingt für Warner Bros die Kohlen aus dem Feuer holen. Da ist es irgendwo verständlich, dass der DLC für den Vorgänger eingestellt wurde, damit alle verfügbaren Kräfte auf das nächste Spiel gebündelt werden können.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.