DC, Matrix und Game of Thrones verschwendet: Warner Bros treibt mich in den Wahnsinn

Es ist ein Trauerspiel...

Der Untergang von Monolith Productions trifft mich als Fan der Mittelerde-Spiele besonders hart. Damit hat sich die Hoffnung auf einen dritten Teil wohl endgültig erledigt. Gleichzeitig verschwindet das geniale Nemesis-System noch mehr in der Versenkung. Dieses Feature hätte ich wirklich gerne auch noch in anderen Spielen gesehen. Da Warner aber das Patent auf diese Gameplay-Mechanik hält, ist es verdammt unwahrscheinlich, dass wir das Nemesis-System in den nächsten Jahren nochmal wiedersehen werden. Was für eine Verschwendung...