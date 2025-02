Hogwarts Legacy 2: Fans können sich auf mehr als den Nachfolger freuen

Gute Nachrichten für Harry-Potter-Fans. Der Open-World-Hit Hogwarts Legacy bekommt nicht nur einen Nachfolger – es sind wohl auch neue Inhalte für den ersten Teil unterwegs.

Noch vor Hogwarts Legacy 2: Fans sollen neue Inhalte bekommen

Hogwarts Legacy war der Mega-Hit des Jahres 2023. Publisher Warner Bros. hat inzwischen bestätigt, dass Hogwarts Legacy 2 bereits auf dem Weg ist. Damit aber noch nicht genug. Laut einem Bericht von Jason Schreier soll der erste Teil noch neue Inhalte und eine „aufgefrischte Version“ erhalten.

Schreier schreibt, dass diese neue Version von Hogwarts Legacy eines der wenigen Spiele ist, die Warner Bros in nächster Zeit überhaupt vorzeigen kann, nachdem der Support für Suicide Squad: Kill the Justice League und Multiversus eingestellt wurde. Was genau eine „aufgefrischte Version“ überhaupt ist, erklärt er ebenfalls nicht. Denkbar wäre eine Definitive Edition oder eine Complete Edition.

Passend dazu berichtet Schreier, dass Entwickler Avalanche gerade nicht nur an Hogwarts Legacy 2 sondern auch an neuen Inhalten für Teil 1 arbeitet. Auch hier gibt es bisher allerdings keine weiteren Informationen. Denkbar wäre aber eine umfangreiche Erweiterung, die dann zusammen mit dem Hauptspiel als Complete Edition verkauft werden könnte (Quelle: Bloomberg).

Hogwarts Legacy: Was könnte im DLC stecken?

Vor allem Quidditch war in Hogwarts Legacy bisher auffällig abwesend. Womöglich will Avalanche die Fans mit dem Zaubersport noch einmal zurück nach Hogwarts locken. Alternativ wäre es aber auch denkbar, dass sich der Entwickler ein so großes Feature für den Nachfolger aufhebt.

Publisher Warner Bros. hat die neuen Inhalte für Hogwarts Legacy bisher noch nicht offiziell angekündigt. Schreier gilt bei Gaming-Leaks allerdings als sehr zuverlässig und auch bisherige Leaks vermuteten bereits eine Definitive Edition, die in diesem Jahr erscheinen soll. Bestätigt ist dagegen, dass sich Hogwarts Legacy 2 mehr an der HBO-Serie orientieren will, in der die Harry-Potter-Bücher neu erzählt werden sollen.

