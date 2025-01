Hogwarts Legacy spielt großen Trumpf aus – aber nur PC-Spieler profitieren

Vor rund zwei Jahren öffnete Hogwarts Legacy ein neues Kapitel für Harry-Potter-Fans. Jetzt könnt ihr das Abenteuer erweitern: Dank offiziellem Mod-Support könnt ihr nicht nur Mods nutzen, sondern auch eigene erstellen, um euer Spielerlebnis und das der Community noch magischer zu gestalten.

Hogwarts Legacy: Magie durch Mods neu erleben

Ob zusätzliche Quests, frische Dungeons oder neue Optionen bei der Charaktererstellung – die Community erhält ein kostenloses Update, das den offiziellen Modding-Support für die PC-Version einführt. Dieses Update bringt zwei spannende Features mit: einen Ingame-Mod-Manager und ein Creator-Kit. Letztes, verfügbar über den Epic Games Store, bietet euch die Werkzeuge, um eigene Modifikationen zu entwickeln.

Mit dem neuen Mod-Manager lassen sich Mods bequem direkt im Spiel aktivieren und verwalten. Kreative Köpfe benötigen lediglich einen Account bei Warner Bros. Games, um loszulegen.

Das Entwicklerteam von Avalanche Software hofft, mit den neuen Tools nicht nur frischen Wind ins Spiel zu bringen, sondern die Welt von Hogwarts Legacy nachhaltig zu erweitern. Vielleicht entstehen bald Mods, die das Potenzial der RP-Community von GTA V erreichen. Der humorvoll gestaltete Trailer zum Mod-Support zeigt jedenfalls, dass der Spielspaß der Community im Mittelpunkt steht.

Das „PC Modding Update“ wird ab dem 30. Januar 2025 für PC-Spieler zur Verfügung stehen. Ob auch Konsolen-Spieler noch in den Genuss kommen werden, ist nicht bekannt.

Kreiert künftig eure eigenen Inhalte für Hogwarts Legacy. (© Warner Bros. Games)

Modding-Update für Hogwarts Legacy: Begeisterung in der Community

Die Ankündigung sorgt für Aufsehen in den sozialen Medien. Fans feiern Avalanche Software für diesen Schritt. Auf YouTube und Co. herrscht Begeisterung: „Das wird die Lebensdauer des Spiels um Jahre verlängern“ und „Endlich ein Entwickler, der die Community ernst nimmt“ – so lauten einige der Kommentare (Quelle: YouTube).

Kein Wunder: Mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren hat Hogwarts Legacy bereits eine riesige Fangemeinde, die sich nun kreativ entfalten kann.

