GTA 6 beeindruckt schon jetzt: Winziges Detail zeigt, wie weit Rockstar gekommen ist

Grand Theft Auto 6 wird ein echter Grafik-Kracher, da sind sich die Fans sicher. Besonders eine Szene aus dem ersten Trailer zeigt, wie viel sich seit GTA 5 verändert hat.

GTA 6 hat so schöne Flaschen

Der erste Trailer für Grand Theft Auto 6 ist bereits mehr als ein Jahr alt. Seitdem hat Entwickler Rockstar das Open-World-Game offenbar vergessen, denn es gab seitdem keinen neuen Trailer und auch keinen einzigen Screenshot.

GTA-Fans können sich trotzdem beschäftigen und analysieren jede Sekunde des ersten Trailers. An jeder Ecke wird klar, wie gut Vice City aussehen wird. Vor allem ein Vergleichsbild mit GTA 5 sorgt auf Reddit für Aufsehen.

Das Bild zeigt die Tankstelle oder den Kiosk, der im Trailer von Lucia und Jason überfallen wird. Den Fans fällt jetzt der unglaubliche Detailgrad bei den Flaschen auf, die dort feilgeboten werden. In GTA 5 sehen die noch deutlich nach Videospiel aus, während sie in GTA 6 kaum von der Realität zu unterscheiden sind. Die Fans sind davon absolut begeistert und merken an, dass sich die Wartezeit wirklich lohnt.

Sieht GTA 6 wirklich so gut aus?

Im ersten Trailer für GTA 6 war streng genommen noch kein Gameplay zu sehen. Es bleibt also offen, ob das Open-World-Game nach Release (hoffentlich irgendwann im Herbst) tatsächlich so gut aussehen wird. Allerdings zeigt Entwickler Rockstar in seinen Trailern für gewöhnlich Ingame-Grafik. Fans müssen also keine falschen Versprechungen fürchten, auch wenn sich das bis zum ersten Gameplay-Trailer natürlich nicht absolut sicher sagen lässt.

In der Tankstelle aus dem ersten Trailer stecken noch ein paar weitere Details. So wird an mehreren Stellen das Bier Pißwasser beworben, das bereits in mehreren GTA-Spielen Auftritte feierte. Ein anderes Schild zeigt womöglich den ersten Spielfehler in GTA 6. Dort steht „SPREAD TNE FIZZ“. „SPREAD THE FIZZ“ würde eigentlich mehr Sinn ergeben. Vielleicht wird der Schreibfehler im Spiel ja noch erklärt (Quelle: Reddit).

