Zweiter Trailer für GTA 6: Völlig verrückte Fan-Theorie sagt den Termin voraus

Setzt den Aluhut auf, denn es ist wieder Zeit, über GTA 6 zu spekulieren. Rockstar hält zwar weiter Funkstille, doch eine wahnwitzige Fan-Theorie könnte den Termin für den zweiten Trailer verraten.

Wann kommt der zweite Trailer für GTA 6?

Grand Theft Auto 6 soll in weniger als einem Jahr erscheinen. Entwickler Rockstar Games lässt die Fans aber zappeln und verrät gar keine neuen Informationen zum Open-World-Hit.

GTA-Fans lassen sich davon allerdings nicht aufhalten. Wieder gibt es eine neue Fan-Theorie, die den zweiten GTA-6-Trailer für den 30. Januar vorhersagt.

Im Kern der Theorie steht ein Social-Media-Post auf X (früher Twitter). Dort zeigt Rockstar ein Gratis-Auto, das sich Abonnenten von GTA+ schnappen können. Im Hintergrund sind einige Frachtcontainer zu sehen. Auf einem prangert eine Zahlenfolge: 822693 und etwas abgesondert eine 2.

GTA 6: Ist der neuen Fan-Theorie zu trauen?

Zählt man nun die Zahlen zusammen, ergibt das 30, wobei die abgesonderte 2 für den zweiten Trailer stehen könnte. Der zweite Trailer für GTA 6 kommt also am 30. Januar!? Packt schonmal die Partytröten aus!

Ok, ok, die Theorie ist schon ziemlich weit hergeholt, aber es gibt tatsächlich einen guten Grund, warum Rockstar in Kürze einen Trailer für GTA 6 veröffentlichen könnte. Am 6. Februar ist ein Earnings Call des GTA-Publishers Take-Two geplant – also eine gute Gelegenheit für Rockstar, um davor etwas Hype zu erzeugen. Zusätzlich wurde sowohl das Release-Datum von GTA 5 als auch von Red Dead Redemption 2 an einem Donnerstag bekanntgegeben und der 30. Januar ist tatsächlich ein Donnerstag.

Wie bei allen Fan-Theorien lohnt es sich hier, skeptisch zu bleiben. Bisher lagen nämlich alle falsch. Irgendwelche Zahlen zu addieren und so zu drehen, wie man es gerne hätte, ist für gewöhnlich ein schlechtes Zeichen. Selbst die GTA-Spieler in den Kommentaren auf Reddit zeigen sich mehr als skeptisch. Die aktuelle Theorie ist allerdings auch nicht verrückter als zu versuchen, das Trailer-Datum anhand der Mond-Phase zu bestimmen.

Die Fans haben hohe Erwartungen an die Grafik von GTA 6:

