The Witcher 3, Red Dead Redemption oder Dark Souls: 15 Spiele, für die ihr nie Zeit findet

© CD Projekt Red 2 / 17

Anzeige

The Witcher 3: Von den meisten von euch genannt und auch bei uns in der Redaktion ein heißes Eisen – Chefredakteur Claudio schiebt sogar die komplette Trilogie vor sich her! Auch die DLCs Blood and Wine und Heart of Stone stauben in vielen Regalen langsam an. Es ist aber auch schwer, sich für ein so umfangreiches Spiel ausreichend Zeit zu nehmen ... Unser Leser Steven Fehlau schreibt: