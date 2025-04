Bethesda verschenkt TES 4: Oblivion Remastered – und alle lieben sie dafür

Das große Gaming-Studio Bethesda wird gerade von allen Seiten gelobt – und das nicht nur wegen des Shadow Drops von The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Denn Bethesda hat jetzt auch Keys an diejenigen verschenkt, die gerade etwas in die Röhre schauen.

Bethesda verschenkt Oblivion Remastered an das Skyblivion-Team

Nahezu alle The-Elder-Scrolls-Fans freuen sich über den plötzlichen Release von The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, aber das Modder-Team von Skyblivion hatte in den letzten Tagen sicherlich ein paar mehr Sorgen.

Skyblivion ist ein Modding-Projekt, bei dem seit 2012 an einer überarbeiteten Fassung von TES 4: Oblivion gearbeitet wird – demnach wird das gesamte Spiel in der Skyrim-Engine neu aufgezogen. Hinter Skyblivion steckt ein riesiges Team an Moddern und das Spiel soll tatsächlich auch 2025 erscheinen. Auf eine gewisse Weise ist es also durchaus ein Konkurrent für Oblivion: Remastered.

Doch Bethesda unterstützt die Fans weiterhin bei diesem leidenschaftlichen Projekt – und nicht nur das, denn das Studio hat jetzt offiziell jedem Mitglied des Skyblivion-Teams einen Key für The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered geschenkt. Damit können die Modder also kostenlos die Neuauflage spielen. Die Fans feiern Bethesda für die Großzügigkeit und viele sind mittlerweile der Meinung, dass sie einfach beide Versionen spielen werden. Unterschieden werden sie sich auf alle Fälle.

Skyblivion-Team dankt Bethesda in großem Community-Post

Auf Reddit hat das Skyblivion-Team bestätigt, dass sie in Kontakt mit Bethesda stehen und das Gaming-Studio absolut kein Interesse daran hat, Skyblivion den Garaus zu machen:

Indessen feiern The-Elder-Scrolls-Fans den glücklichen Umstand, dass 2025 nun wahrscheinlich zwei Oblivion-Neuauflagen erscheinen – und zwei sind immerhin besser als nur eines, oder?

Da Skyblivion eine umfangreiche Mod für Skyrim ist, werdet ihr das Endprodukt übrigens kostenlos herunterladen können – solange ihr Skyrim in eurer Spielebibliothek besitzt. Zudem wird Skyblivion nur für den PC erscheinen; Konsolen-Spieler müssen mit dem offiziellen Remastered vorliebnehmen.

