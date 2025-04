The Elder Scrolls 6 noch besser als Skyrim: Mit Oblivion Remastered zeigt Bethesda, wie es klappt

Leveling-System in TES 6: Ich will mehr Oblivion und weniger Skyrim

Mit dem neuen Leveling-System in Oblivion Remastered hat Bethesda einen guten Mittelweg aus Oblivion und Skyrim gefunden. Dank Learning by Doing könnt ihr weiterhin alles machen, was ihr wollt. Gleichzeitig gibt es aber auch Klassen und Attribute – beides Elemente, die ich in Skyrim schmerzlich vermisst habe.

Ich liebe zwar Skyrim, aber in The Elder Scrolls 6 will ich wieder mehr klassische und komplexere RPG-Elemente sehen. Ich mag es einfach, einen echten Charakterbogen zu haben, auf dem ich Werte steigern kann, die dann meinen Kämpfer besser machen. Die Perks aus Skyrim reichen da nicht.

Ich hoffe, dass Bethesda Oblivion Remastered als Vorlage für TES 6 sieht. Wenn das nächste Open-World-Game es wieder mehr wagt, ein echtes RPG zu sein, dann kann es sogar besser als Skyrim werden. Natürlich müsste das Spiel dafür erstmal erscheinen.