Hogwarts Legacy 2: Nachfolger ist sicher – soll großes Problem des Vorgängers lösen

Bezug zu Harry Potter hat Hogwarts Legacy gefehlt

Für mich ist die Nachricht, dass Hogwarts Legacy 2 an die HBO-Serie anknüpfen wird, eine gute und wichtige Idee, die hoffentlich dabei helfen wird, den Vorgänger zu übertreffen.

Während mich die Atmosphäre von Hogwarts Legacy zwar überzeugen konnte, war die Geschichte in dem Open-World-Spiel eher enttäuschend und fühlte sich zu sehr losgelöst von den bekannten Abenteuern an.

Am Ende wollen Harry-Potter-Fans schließlich in erster Linie die Geschichten ihrer Lieblingsfiguren erleben. Ich hoffe deswegen, dass Hogwarts Legacy 2 sich mehr auf bekannte Charaktere aus den Büchern fokussieren wird, was durch eine enge Verbindung mit der Serie durchaus realistisch erscheint.