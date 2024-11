Zu gruselig für Harry-Potter-Fans: So sollte Voldemort in den Filmen eigentlich aussehen

Harry-Potter-Bösewicht Lord Voldemort sollte ursprünglich ganz anders in den Filmen aussehen. Die Idee wurde aber verworfen, da man befürchtete, vor allem junge Zuschauer mit dem Design zu verängstigen.

Aus Angst vor den Reaktionen: Voldemorts Design wurde verändert

Die Abenteuer von Harry Potter und seinen Freunden sind weltweit bekannt und haben eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen geprägt. Und auch wenn die Filme immer düsterer wurden, haben sich die Macher bei einer Sache doch zurückgehalten: Die Rede ist vom Design für Lord Voldemort.

In den Büchern wird der dunkle Zauberer mit einem Aussehen beschrieben, das einer Schlange gleicht. Also buchstäblich, immerhin hat der Bösewicht Teile seiner Seele geopfert, um dafür Macht und ewiges Leben zu erhalten. In den Filmen fehlt Voldemort zum Beispiel eine menschliche Nase und seine Haut ist grau. Das ursprünglich geplante Design entsprach aber noch mehr der Romanvorlage, wie ein neuer Beitrag auf Reddit beweist:

Die Mehrheit bevorzugt den finalen Film-Look

Das verworfene Design hätte Lord Voldemort noch wesentlich monströser aussehen lassen, mit spitzen Fangzähnen und reptilienartigen Gesichtszügen. Wie man in dem Reddit-Beitrag sieht, gab es sogar schon erste Skulpturen von dem ursprünglichen Design. Der Monster-Look wurde aber schlussendlich verworfen, weil die Verantwortlichen befürchteten, dass Kinder durch diese Erscheinung ein Trauma erleiden könnten. Immerhin richtete sich der erste Film von 2001 ganz klar an ein junges Publikum.

Auf Reddit wird die Entscheidung jedenfalls von der Mehrheit befürwortet. Es gibt sogar Stimmen, die der Meinung sind, dass das finale Design unheimlicher ist, also ein grauer Mensch ohne Nase.

Am interessantesten wäre an dieser Stelle wohl die Meinung von Schauspieler Ralph Fiennes, der Lord Voldemort in den Filmen verkörpert. Vielleicht hätte ihm das alternative Aussehen mehr zugesagt? Wir werden es vermutlich nie erfahren.

Übrigens: Am 15. November nimmt Amazon Prime Video alle Harry-Potter-Filme ins Programm auf. Wer also Lust auf einen Rewatch zur Weihnachtszeit hat, der sollte sich den Tag im Kalender markieren.

