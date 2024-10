Nach 11 Jahren: Bekloppte Filmreihe wird überraschend fortgesetzt

Die beliebte Filmreihe Scary Movie bekommt eine Fortsetzung spendiert. Das verkündete einer der Hauptdarsteller stolz über Social Media.

Scary Movie 6 offiziell angekündigt

Wenn es um ulkige Parodien geht, dann spielt die herrlich bekloppte Scary-Movie-Reihe ganz vorne mit. Zwischen 2000 und 2013 erschienen ganze fünf Teile und nun soll in naher Zukunft auch Scary Movie 6 erscheinen. Das verkündete der Schauspieler Marlon Wayans über seinen offiziellen X-Account:

Das angekündigte Comeback kommt bei der Community herausragend gut an, wie man zum Beispiel an den Interaktionen auf X (ehemals Twitter) sehen kann. Mehr als 685.000 Mal wurde der Post des Schauspielers innerhalb von 24 Stunden geliked. Wann genau der neue Film erscheinen soll, hat Wayans allerdings noch nicht verraten.

Schlecht bewertet, aber super erfolgreich

Die Scary-Movie-Filme parodieren in erster Linie bekannte Horrorfilme, darunter zum Beispiel Scream, SAW oder auch Signs – Zeichen. Fans der Reihe können also mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass auch die Fortsetzung wieder haufenweise Horrorfilme aufs Korn nehmen wird. Immerhin sind ja in den letzten 13 Jahren diverse neue Grusel-Reihen entstanden.

Und auch wenn die Reihe nie wirklich gute Reviews erhalten hat, ist sie doch ein fester Bestandteil der Popkultur geworden und wird nach wie vor gerne und viel im Netz rezitiert. Dabei gilt oft die Einstellung: So schlecht und stumpf, dass es schon wieder lustig ist.

Und kommerziell war die Reihe sogar überaus erfolgreich. Die bisherigen fünf Filme haben zusammen 177 Millionen US-Dollar gekostet. Das weltweite Einspielergebnis der Scary-Movie-Filme beläuft sich jedoch auf beeindruckende 896 Millionen US-Dollar. Gemessen daran, war eine Fortsetzung lange überfällig.

