Übler Schlag für Sky und RTL: Streaming-Riese nimmt Deutschland ins Visier

Jahrelang konnten Zuschauer in Deutschland preisgekrönte HBO-Serien wie The Last of Us bei Sky oder dem Streaming-Ableger Wow sehen. Dies wird sich in Zukunft ändern, denn Warner Bros. will seinen hauseigenen Streaming-Dienst Max endlich auch hierzulande anbieten.

Bitter für Sky: Streaming-Riese Max kommt nach Deutschland

Warner Bros. wagt nach Jahren der Abwesenheit nun auch in Deutschland den Sprung ins Streaming-Haifischbecken und bringt den Anbieter Max (früher HBO Max) in Position. Ab 2026 soll der Streaming-Dienst auch hierzulande online gehen und wird eine beachtliche Bibliothek an populären Serien und Filmen mitbringen, gab Warner Bros. bei den Medientagen München bekannt.

Anzeige

Besonders für Sky ist dies ein schwerer Schlag, denn aktuell laufen dort die meisten hochklassigen Max-Serien. 2026 läuft jedoch diese Lizenzvereinbarung aus, weswegen Warner Bros. vermutlich selbst tätig wird und eine Chance für den eigenen Streaming-Dienst wittert.

Zu dem Angebot bei Max werden dann voraussichtlich Fernseh-Highlights wie The Sopranos, Sex and the City, The Wire, The White Lotus, Chernobyl, Watchmen und Game of Thrones zählen.

Anzeige

Entscheidung von Warner Bros. betrifft auch RTL

Sky muss sich ab 2026 also vor allem bei den Serien etwas einfallen lassen – auch wenn bislang noch nicht genau bekannt ist, ob der Anbieter direkt zum Start von Max alle Inhalte von Warner Bros. verlieren wird. Die Rechtesituation von Filmen und Serien kann im Streaming-Zeitalter schließlich oft recht verworren sein.

In jedem Fall werden aber nicht nur Sky und Wow Inhalte an den neuen Streaming-Dienst abtreten müssen, sondern auch RTL+. Der Anbieter hatte 2022 mit Warner Bros. eine Partnerschaft abgeschlossen, die unter anderem Film-Franchises wie Harry Potter oder Batman beinhaltete.

Anzeige

Es ist davon auszugehen, dass diese großen Namen ebenfalls zu Max überlaufen werden. Informationen zur Preispolitik oder anderen Abo-Details gibt es aktuell noch nicht.

Ob der neue Streaming-Service für Zuschauer ein Gewinn wird, muss sich erst noch zeigen. Die Zerfaserung durch zu viele Anbieter sowie die steigenden Preise waren für viele in den letzten Jahren keine positive Entwicklung.

Auch Disney+ ist in den letzten Jahren deutlich teurer geworden – und hat jetzt den Bogen überspannt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.