Nach Stefan Raab: RTL schnappt sich nächste TV-Legende

RTL lässt Stefan Raab weiter schalten und walten. Kurz vor Weihnachten bringt der Kult-Entertainer die nächste neue Show raus – mit Unterstützung durch Michael „Bully“ Herbig. In der sprechend betitelten Show „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ treten sie gemeinsam gegen einen Publikumskandidaten an.

Raab zurück im Live-TV: Show mit Bully startet bei RTL

Stefan Raab hat sich zunächst nur bei RTL+ zurückgemeldet, jetzt geht es wieder ins lineare Fernsehprogramm: Am 21. Dezember, um 20:15 Uhr, zeigt RTL die neue Show „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“. Der Name ist Programm, mit dabei ist Michael „Bully“ Herbig, der mit Raab gegen einen zuvor zu ermittelnden Kandidaten antritt.

Unklar lässt RTL noch, welche Art von Wettstreit in der neuen Show stattfinden wird. Ein Blick auf Raabs frühere und aktuelle Shows macht deutlich: Es dürfte wohl mehr oder weniger „Schlag den Raab“ in neuem Gewand werden. Dem Konzept von früher bleibt er schließlich auch bei „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ treu. Die Show ist wöchentlich bei RTL+ im Streaming-Angebot zu sehen (bei RTL+ ansehen), die Zuschauerzahl ist allerdings nach dem ersten Hoch schon wieder rapide gefallen.

Wer gegen Raab und Bully antreten will, muss sich vorher gegen drei andere Mitbewerber durchsetzen. Der Kampf um die Chance, gegen die Urgesteine ran zu dürfen, wird die Show eröffnen. Wer mitmachen will, kann sich ab sofort unter raab-casting.de bewerben, jeder kann es versuchen. Was es zu gewinnen gibt, falls Raab und Bully geschlagen werden, hat RTL noch nicht verraten.

Neben Raab und Bully werden noch zwei weitere bekannte Gesichter aus der RTL- und Entertainment-Welt mit an Bord sein: Moderiert wird die neue Show wie es sich gehört von Elton. Und Frank „Buschi“ Buschmann kehrt als Kommentator ebenfalls ins Raab-Universum zurück.

Urgesteine bei RTL: Lohnt sich dank Bully das Raab-Comeback?

Obwohl Raab und Bully über Jahrzehnte in der deutschen Entertainment-Branche nicht wegzudenken waren, sind die Schnittmengen bisher überschaubar gewesen. Während Raab erst kürzlich zurückgekehrt ist, hat sich Bully als Host der erfolgreichen Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ bei Amazon Prime Video hingegen längst etabliert.

Obwohl man bei RTL offiziell mit dem Raab-Comeback zufrieden ist, verspricht Bullys Erscheinen noch einmal mehr Zuschauer von der Streaming-Konkurrenz abzugraben. So oder so wartet kurz vor Weihnachten ein passend nostalgisches TV-Highlight auf die RTL-Zuschauer.

