TV-Sender Vox blamiert sich: Comeback sorgt für Negativ-Rekord

Star-Koch Tim Mälzer ist es nicht gelungen, mit seiner neuen Show „Mälzer und … liefern ab“ die Zuschauer hinterm Ofen hervorzulocken. Für Sender Vox ist das TV-Comeback ein glatter Reinfall.

Neue Koch-Show von Tim Mälzer enttäuscht Vox

Kochshows laufen in Deutschland eigentlich immer ganz gut, denn Essen liebt ja schließlich jeder. Trotzdem ist das neue Format von Star-Koch Tim Mälzer ein glatter Reinfall. Nur rund 530.000 Menschen konnte „Mälzer und … liefern ab“ an den Bildschirm fesseln – ein quotentechnischer Tiefpunkt für den erfolgsverwöhnten Koch und den Sender Vox.

Die Neuauflage von „Mälzer und Henssler liefern ab“ wird nur noch von Mälzer begleitet und hat mit Montagabend zudem einen neuen Sendeplatz bekommen. Der Vorgänger lief 2021 noch am Sonntagabend, was grundsätzlich eine bessere Position ist. Das schwache Ergebnis spiegelt sich auch in der werberelevanten Zielgruppe wider. Demnach konnte die aufgewärmte Show nur noch 5,3 Prozent Marktanteil für sich beanspruchen (Quelle: DWDL).

Wie funktioniert das Konzept der Koch-Show?

In der ursprünglichen Koch-Show „Mälzer und Henssler liefern ab“ traten die beliebten Fernseh-Köche Tim Mälzer und Steffen Henssler in einem Wettstreit gegeneinander an. Sie kochten jeweils ein Gericht, basierend auf wenigen Hinweisen über die Vorlieben und das Umfeld der Kunden.

Das fertige Essen lieferten sie dann mit wechselnden Fahrzeugen an die Kunden aus und erfuhren erst vor Ort, ob sie mit ihrer Einschätzung richtig lagen. Die Kunden bewerteten die Gerichte anschließend mit bis zu fünf Sternen.

In der Neuauflage fehlt Star-Koch Steffen Henssler jedoch. Stattdessen war in der ersten Folge der österreichische Gastronom und Koch Lukas Mraz mit dabei. Das Original ist übrigens jederzeit über den Streaming-Anbieter RTL+ abrufbar.

