Trauriger Anlass: RTL ändert kurzfristig das Programm

Der beliebte Schuldnerberater und Fernsehstar Peter Zwegat ist tot. Sender RTL ändert deswegen kurzfristig das Programm.

Peter Zwegat mit 74 Jahren verstorben

Peter Zwegat ist tot. Der beliebte Schuldnerberater und Fernsehstar ist unerwartet verstorben. Sender RTL schreibt dazu:

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Peter Zwegat, einem der bekanntesten TV-Finanzexperten Deutschlands. Peter Zwegat ist am 09.08.24 plötzlich und unerwartet im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Beisetzung hat im engsten Kreis stattgefunden.

Anzeige

Bekannt wurde Zwegat vor allem durch die RTL-Sendung Raus aus den Schulden, die regulär von 2007 bis 2019 lief. In der Sendung half Zwegat schwer verschuldeten Familien, in dem er mit ihren Gläubigern verhandelte, die Ein- und Ausgaben der betroffenen Familien auf den Prüfstand stellte und Einsparmöglichkeiten etablierte. Durch sein sympathisches Auftreten und sein Engagement wurde Zwegat bundesweit bekannt.

Anzeige

Der Sender RTL hat anlässlich seines Todes angekündigt, das Programm zu ändern und Folgen aus der Sendung Raus aus den Schulden zu zeigen. So konnten Fans der Serie bereits vergangenen Montag auf RTL Up ausgewählte Folgen sehen.

Die besagten Folgen werden aber auch am kommenden Samstag, den 05. Oktober auf RTL laufen. Hier eine Übersicht:

14:00 Uhr Raus aus den Schulden (Staffel 13, Eps. 1)

14:55 Uhr Raus aus den Schulden (Staffel 13, Eps. 2)

15.50 Uhr Raus aus den Schulden - Promi-Spezial Nadja Abd el Farrag

Anzeige

Ab 17:45 Uhr geht das Programm wie geplant mit Gala weiter.

Das Internet nimmt Abschied von Peter Zwegat

In den sozialen Netzwerken wird das Ableben des Fernsehstars mit großer Bestürzung aufgefasst. Auf X (ehemals Twitter) ist sein Name bereits in den Trends und zahlreiche User posten ihre liebsten Clips aus 12 Jahren Raus aus den Schulden. Besonders die Spezial-Folge mit Nadja Abd el Farrag, auch als Naddel bekannt, wird häufig zitiert.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.