Zombie-Serie The Walking Dead feiert mit Fanliebling Comeback

The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2 – The Book of Carol – Trailer OmdU

The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2 – The Book of Carol – Trailer OmdU

Die Zombie-Serie The Walking Dead: Daryl Dixon meldet sich mit einer zweiten Staffel zurück. Die Presse bewertet das Comeback gut. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zu neuen Staffel ansehen.

Daryl-Dixon-Serie erhält gute Kritiken

Der Erfolg von The Walking Dead ist auch nach dem Ende der Hauptserie ungebrochen. Ab sofort läuft die zweite Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon mit dem Titelzusatz The Book of Carol auch in Deutschland. In der neuen Staffel gibt es ein Wiedersehen mit der taffen Carol Peletier.

Anzeige

Bei der internationalen Presse kommt die Fortsetzung jedenfalls gut an. Aktuell bewerten gut 82 Prozent aller Kritiker die Serie positiv. Allerdings sind momentan auch nur 11 Reviews online – es kann sich am Wert also durchaus noch etwas ändern (Quelle: Rotten Tomatoes). Der User-Score beläuft sich indessen auf solide 60 Prozent. Der Tenor ist klar: Fans von The Walking Dead kommen nach wie vor auf ihre Kosten, auch wenn das Spin-Off, bis auf das frische Setting (Frankreich), alles beim Alten belässt.

Anzeige

Abrufbar ist die Serie nach wie vor über ein kostenpflichtiges Abo beim Streaming-Anbieter MagentaTV. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate können interessierte Serienfans, die neuen Folgen aber auch über Amazon Prime Video käuflich erwerben. Die erste Staffel kostet zurzeit 13,99 Euro.

Serienliebling Carol ist in The Walking Dead: Daryl Dixon wieder zurück. (© AMC)

The Walking Dead geht auch 2025 weiter

Das Serien-Universum von The Walking Dead wächst und wächst. Neben dem Spin-Off zu Daryl Dixon, lief in diesem Jahr auch The Walking Dead: The Ones Who Live, während 2025 die nächste Staffel von The Walking Dead: Dead City erscheinen soll. Die Auskopplungen Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond sind indessen schon beendet.

Anzeige

Zombie-Fans haben also auch ohne die beliebte Hauptserie reichlich Stoff, um sich am blutigen Treiben zu erfreuen. Die ganzen Videospiele nicht zu vergessen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.