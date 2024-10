Ruckler bei Amazon Fire TV Stick: Dieses beliebte Zubehör kann das Problem beheben

Der Amazon Fire TV Stick 4K ist ein Bestseller. Eine nützliche Ergänzung dafür ist der passende Ethernetadapter, sodass man den Streaming-Player direkt an den Router anschließen kann.

LAN-Adapter für Fire TV – ein Bestseller bei Amazon

Wenn der Stream ruckelt, dann könnte es am WLAN liegen. Ein passender Adapter kann bei Rucklern und einem allgemein überlasteten WLAN ein kleines Wunder bewirken. Mit dem Amazon Ethernet-Adapter lassen sich Fire TV oder Fire TV Stick (4K) über ein Ethernet-Kabel (auch LAN-Kabel genannt) direkt mit dem Router verbinden – es ist also kein WLAN erforderlich. Amazon bietet den Ethernet-Adapter für Fire TV für 13,99 Euro an (UVP: 16,99 Euro).

Amazon Ethernetadapter für Fire TV Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2024 14:13 Uhr

Das Gadget ist ein Verkaufsschlager, wurde laut Amazon „5000+ Mal im letzten Monat gekauft“ (Stand: 08.10.2024). Die durchschnittliche Kundenbewertung liegt bei 4,6 von 5 Sternen.

Kompatibel mit Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (2. und 3. Gen.), Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Cube, Fire TV (3. Gen., Anhängerform) und Fire TV Basic Edition.

Welche Vorteile bietet der Ethernetadapter für Fire TV?

Ein Amazon-Kunde fasst zusammen, was der Adapter bringt: „Man steckt ihn einfach in den USB-Anschluss des Fire TV und verbindet ihn mit einem Ethernetkabel mit dem Router. Schon ist die kabelgebundene Internetverbindung hergestellt. Das ist besonders vorteilhaft, wenn das WLAN-Signal nicht stark genug ist oder man ständige Verbindungsabbrüche vermeiden möchte. Ich habe den Ethernetadapter für meinen Fire TV Stick 4K gekauft und bin absolut zufrieden. Die Verbindung ist stabil und die Geschwindigkeit ist hervorragend. Das Streaming von Filmen und Serien läuft reibungslos und ohne Buffering.“

Der Amazon Ethernetadapter für Fire TV ermöglicht die kabelgebundene Verbindung an den Router, sodass Schwächen im WLAN einfach umgangen werden (© Amazon)

Ein Ethernetkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf sollte man also ein passendes Kabel gleich mitbestellen, etwa von Amazon Basics, erhältlich in verschiedenen Längen.

Amazon Basics – High-Speed-Patchkabel, RJ45 Cat7 (6 Meter) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2024 12:05 Uhr

Unsere Anleitung zum Anschließen findet ihr hier:

