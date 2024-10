Amazon verscherbelt soliden OLED-Laptop für 299 Euro

Am Prime Day hat Amazon auch einige interessante Angebote für Laptops am Start – darunter das Asus Vivobook Go für 299 Euro. Trotz des kleinen Preises steckt ein waschechtes OLED-Panel im Notebook.

Nur für Prime-Kunden: Amazon verkauft OLED-Notebook für 299 Euro

Die meisten Laptop-Nutzer brauchen ihren tragbaren PC nur zum Surfen und für ein paar Office-Arbeiten – ein fetter Prozessor und eine dicke Grafikkarte sind hier fehl am Platz, machen den Notebook-Kauf nur unnötig teuer und verkürzen die Akkulaufzeit. Wer auf der Suche nach einer günstigen Alternative ist, kann aktuell ein solides Schnäppchen machen.

Denn Amazon verkauft im Rahmen des Prime Day das Asus Vivobook Go für 299 Euro – aber nur an Prime-Mitglieder:

ASUS Vivobook Go OLED-Laptop | 15,6" Full-HD 16:9 | 8 GB RAM | 512 GB SSD Angebot nur für Prime-Kunden.

Als Prozessor kommt ein Intel Core i3-N305 zum Einsatz, dem 8 GB RAM zur Verfügung stehen. Windows 11 ist auf der 512 GB großen SSD bereits vorinstalliert, sodass ihr direkt starten könnt. Das Highlight ist jedoch das 15 Zoll große OLED-Display, das es in dieser Preisklasse nur selten gibt.

Für wen lohnt sich das Asus Vivobook Go auf Amazon?

Das Vivobook Go ist ganz klar ein Einsteiger-Notebook. Hohe Verarbeitungsqualität oder fette Performance sollten Käufer also nicht erwarten. Wer jedoch sein Laptop sowieso nur braucht, um ab und an mal im Internet zu surfen, ein paar Dokumente runterzutackern oder um ein paar Videos, Serien oder Filme zu streamen, sollte damit problemlos auskommen. Das Gewicht fällt mit 1,6 Kilogramm für ein 15 Zoll großes Notebook zudem angenehm gering aus.

Wer etwas mehr Leistung und RAM haben will, greift zu einem ähnlichen Modell, das NBB anbietet. Hier gibt es das Vivobook Go mit Ryzen 5 7520U und 16 GB RAM für 309 Euro + 7,99 Euro Versandkosten (bei NBB anschauen), wenn ihr an der Kasse den Rabattcode NBBPAY1 auswählt und mit PayPal zahlt. Einziges Manko: Der Laptop hat kein Windows 11 vorinstalliert. Das könnt ihr jedoch ganz leicht selbst machen.

