In den meisten Fällen wird der Fire TV Stick per WLAN mit dem Internet verbunden. Für die Situationen, in denen das aber nicht funktioniert, gibt es auch die Option, den Streaming-Stick per LAN-Kabel online zu bringen.

Amazon Fire TV Stick 4K 2018

Für die LAN-Option benötigt man einen zusätzlichen Adapter. Zudem muss eine Einstellung im Menü des Streaming-Geräts geändert werden.

Amazon Fire TV: Internet per Ethernet-Kabel und LAN

Der Fire TV Cube ist das einzige Modell der Streaming-Geräte-Reihe, das von Haus aus mit einem Ethernet-Anschluss versehen ist. Das Gerät kann man also ganz ohne Umweg per Kabel anstatt per WLAN in das Internet bringen.

Fire TV Cube: Streaming-Mediaplayer mit Sprachsteuerung mit Alexa und Lautsprecher in einem.

Bei den beliebteren Sticks benötigt man hingegen einen zusätzlichen Adapter, um den Anschluss zu ermöglichen. Den findet man direkt bei Amazon:

Amazon Ethernetadapter für Fire TV

Habt ihr das passende Gerät, geht wie folgt vor:

Nehmt den Fire TV Stick vom Strom und schließt ihn vom Fernseher ab. Zieht das Ladekabel vom Stick ab. Stattdessen wird der Adapter über den Micro-USB-Anschluss mit dem Fire TV Stick verbunden. Am Adapter schließt ihr hingegen das USB-Kabel für die Stromversorgung an. An den zweiten Steckplatz gehört das Ethernetkabel für die Verbindung zum Router. Steuert nun das Menü des Fire-TV-Sticks an. Eine Internetverbindung wird dafür noch nicht benötigt. Öffnet die Einstellungen. Ruft den Abschnitt „Netzwerk“ auf. Hier könnt ihr jetzt die kabelgebundene Option anstelle des WLANs auswählen.

Danach empfängt der Stick das Internet per Kabel und ihr könnt wieder wie gewohnt streamen.

Amazon Fire TV Stick mit LAN verbinden

Mit einem Update im Sommer 2023 reicht Amazon die Option nach, das WLAN am Fire TV Stick komplett zu deaktivieren. Die Einstellungsmöglichkeit sorgt für viel Stirnrunzeln, allerdings könnte es sich um eine Maßnahme handeln, mit der Amazon EU-Richtlinien befolgen will. Lediglich bei ausgeschaltetem WLAN soll der Fire TV Stick demnach einen Grenzwert für den Stromverbrauch im Standby-Modus nicht verbrauchen. Die entsprechende Option wird sich im „Netzwerk“-Bereich auswählen lassen. Mehr dazu gibt es im Blog AFTVNews.

