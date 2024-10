Stefan Raab bekommt 2024 noch eine RTL-Show – und jeder kann sie sehen

RTL geht mit seinem neuen Zugpferd in die Vollen: Stefan Raab soll abseits seiner wöchentlichen Streaming-Show noch dieses Jahr ein besonderes TV-Event bei dem Privatsender bekommen. Die letzten Details sind aktuell aber noch zu klären.

RTL spendiert Stefan Raab neue Show

Das Comeback von Stefan Raab war bislang wohl zweifellos das größte deutsche TV-Event 2024 – vielleicht sogar der letzten Jahre. Nach seinem dritten Box-Kampf gegen Regina Halmich startete der Entertainer seine wöchentliche Show Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab auf RTL+.

Doch damit wollen sich offensichtlich weder Raab noch RTL zufrieden geben, weswegen 2024 noch ein TV-Event geplant ist, wie RTL-Deutschland-Boss Stephan Schmitter angekündigt hat. Genauere Informationen zu dem Ereignis ließ er sich allerdings nicht entlocken. Aktuell seien diese zwischen dem Sender und Raabs Team noch in Arbeit.

Dass RTL die Kooperation mit Raab ausweiten will, verwundert nicht, denn Schmitter gab ebenfalls bekannt, dass RTL+ dank der neuen Show bereits eine sechsstellige Zahl neuer Abonnenten hinzugewonnen hat – ein Rekord auf dem hiesigen Streaming-Markt. Die hohe Investition in Raab scheint sich also für den Sender auszuzahlen (Quelle: Spiegel).

Große Pläne für 2025 bei RTL

Dabei sollen die TV-Events 2024 nur der Anfang der Zusammenarbeit zwischen der deutschen TV-Legende und dem Privatsender sein. Im ersten Quartal 2025 werden auf RTL im Free-TV gleich mehrere Abende mit Stefan Raab laufen, dabei verspricht der Sender verschiedene Formate.

Nachdem sich Raab lange neun Jahre von den Kameras ferngehalten hat, drängt er nun also mit aller Kraft und mit jeder Menge verschiedener Projekte wieder auf die Bühne.

Das Publikum darf gespannt sein, was sich der Entertainer bei seinen nächsten Auftritten bei RTL einfallen lassen wird – mit einem seiner Schmählieder hat er erst vor Kurzem wieder fast wie in alten Zeiten für ein kleines bisschen nostalgische Aufregung gesorgt.

