LOL: Last One Laughing – die 7 witzigsten Momente

„Last One Laughing“ (LOL) sorgt für jede Menge Lacher. Um die Wartezeit zur nächsten Staffel zu verkürzen, haben wir die witzigsten Momente für euch.



Mit LOL hat Michael Bully Herbig ein Unterhaltungsformat geschaffen, das ganze Familien wieder vor dem Fernseher versammelt. LOL streamt ihr direkt über Amazon Prime. In jeder Staffel versuchen die besten Comedians Deutschlands sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Denn die einzige Regel, um zu gewinnen ist, nicht zu lachen. Was die Comedians in der Show versuchen, könnt auch ihr beim Zuschauen einmal ausprobieren. So seht ihr, wie weit ihr es in der Sendung schaffen würdet. Spätestens bei diesen sieben witzigen Momenten ist Scheitern vorprogrammiert.

7. Carolin Kebekus präsentiert ihr Furztalent

Bereits in der ersten Staffel LOL hat Carolin Kebekus ihr verstecktes Talent gezeigt: Sie kann extrem präzise furzen. Okay, genauer gesagt, kann sie mit den Händen sehr gut Fürze nachmachen. Sie selbst bezeichnet sich als „Flatulenz-Synchronatorin“. Um ihr Talent zu präsentieren, hat Kebekus Zettel mit verschiedenen Furzarten vorbereitet. Torsten Sträter zieht den ersten Zettel mit der Beschreibung „Hab gedacht es wird ein leiser Furz, dann kam aber noch etwas nach“. Anke Engelke bezeichnet die Furznummer in der Sendung als „extrem gefährlich“, denn Kebekus „furze genial“. Als Rick Kavanian mit der Stimme von Rolf Schult den Zettel „Trockener Furz, der am Ende noch feucht wird“ vorliest, brennt die Luft im Studio. Rausgeschmissen wurde aber keiner mit dem Sketch.

6. Otto Waalkes holt die Gitarre raus

Otto Waalkes macht sein LOL-Debüt in Staffel fünf und kostete viele Comedians ein Leben: Hazel Brugger, Olaf Schubert, Mirja Boes und Elyas M'Barek mussten über den Kult-Comedian mindestens lächeln. Seine Gitarrenperformance zwang aber nur einen in die Knie: Olaf Schubert. Kein Wunder: Als Otto Waalkes den Gong schlug und mit seiner Gitarre das Lied „Lei Lei Lei“ anklingeln ließ, mussten sich alle konzentrieren, um nicht zu lachen. Bully Herbig konnte sich bei der Zeile „Ein Ehegatte aus Lauf war wegen seiner Gattin schlecht drauf, denn nachts beim Verkehr da schreit sie so sehr, davon wacht er jedes Mal auf“ nicht mehr halten.

5. Teddy wird zum Gemälde

Staffel Eins von LOL entschied sich am Ende zwischen Teddy, Max Giermann und Torsten Sträter. Für Giermann und Sträter sollte Teddys Auftritt als Mona Lisa zur Zerreißprobe werden. Teddy Teclebrhan kündigte seinen Auftritt an und kam nur wenige Zeit später hinter dem Vorhang als Gemälde der Mona Lisa hervor. Allerdings war das Gesicht des Gemäldes großzügig ausgeschnitten. Stattdessen steckte Teddy seinen Kopf durch das Gemälde. Er begann direkt damit, aus Sicht des Gemäldes zu sprechen. „Ist noch jemand im Museum drin?“ oder „Kann ich euch kurz was fragen: Wie sehe ich besser aus – so oder so?“. Schon als Sträter und Giermann dachten, sie hätten den Sketch überlebt, startete Teddy einen weiteren Angriff.

5. Olaf bewirbt sich als Mitglied in der Blue Man Group

Eigentlich sollte die Blue Man Group in Staffel fünf die Comedians zum Lachen bringen. Womit keiner gerechnet hat: Olaf Schubert hatte keine Lust, nur zuzuschauen. Prompt nahm er am Essen der Blue Man Group teil. Schubert selbst bezeichnet es als das „schönste Kaffeetrinken, das er je hatte“. Ob geplant oder nicht: Die Komik des Moments kostete Torsten Sträter sein erstes Leben.

3. Martina Hill als Mandy mit „Kick Ball Change“

Auch in Staffel vier sorgten musikalische Einlagen für ordentlich Lachpotenzial. Martina Hill singt in ihrer Rolle als Mandy den Song „Kick Ball Change“. Sie selbst nennt ihn übrigens nicht so: Hill schwankte während des Auftritts noch zwischen den Titeln „Ene, Mene, Mopel, wer frisst Popel“ und „Rambazamba in der Mama“. Bereits der Einstieg in den Song brachte Joko Winterscheidt Backstage dazu, Tränen zu lachen. LOL-Fans empfanden den eingerufenen „Buh-Ruf“ von Giermann als einen der lustigsten Momente. Am Ende verabschiedete sich Hill mit den Worten „Ich habe fertig und verabscheue mich“.

2. Max Giermann als Markus Lanz

Dass Max Giermann es perfektioniert hat, Menschen zu parodieren, beweist er immer wieder. Als Max Giermann einmal Markus Lanz nachmachte, hatte besonders Comedienne Tahnee unter ihm zu kämpfen: „Ich bin beinahe verreckt“, so Tahnee im Interview. Denn Max Giermann versetzte sich nicht nur in die Rolle von Markus Lanz, sondern führte auch ein Interview als Markus Lanz mit Markus Lanz.

1. Anke Engelke und Bastian Pastewkas Song „Shoo Shoo Shoo“

Wenn „Last One Laughing“ eine Hymne haben würde, wäre es seit Staffel vier „Shoo Shoo Shoo“ von Bastian Pastewka und Anke Engelke. Zeilen wie „Unser erstes Date, Restaurant d’Armour, die Rechnung ist bestellt, doch wer zahlt das alles nur“ und „Oh nein, ich bin ja blank, aber das wäre doch gelacht, der Kellner drückt ein Auge zu, mit dir spül ich die ganze Nacht“ brachte das ein oder andere Gesicht zum Entgleisen und Tausende Menschen vor den Fernsehern zum Tanzen.

Fazit: Die lustigsten Momente in fünf Staffeln LOL

Jede Staffel „Last One Laughing“ setzt sich aus humorvollen, emotionalen und irrwitzig skurrilen Momenten zusammen. Was bleibt, ist gute Laune. In den nächsten Monaten dürfen wir wieder unsere Lachmuskeln trainieren. Ein Halloween-Special ist bereits für Herbst 2024 angekündigt.

