Harry-Potter-Filme am Ende: Hauptdarsteller glaubt nicht an ein Comeback

Schauspieler Eddie Redmayne hat sich zur Zukunft von Phantastische Tierwesen geäußert. Offenbar gibt es aktuell keine Pläne für eine Fortsetzung der magischen Reihe, die auf Harry Potter basiert.

Phantastische Tierwesen 4: Kommt eine Fortsetzung?

2022 lief mit Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse der vorerst letzte Teil der Fantastic-Beasts-Reihe, die 2016 ihren Anfang nahm. Seit dem ist es auffallend still um die Filme geworden. Nun hat sich Hauptdarsteller Eddie Redmayne, der den Zauberer Newt Scamander spielt, in einem Interview zu einer möglichen Fortsetzung beziehungsweise einem vierten Teil geäußert.

Auf die Frage, ob die Fans Newt noch ein weiteres Mal im Kino sehen werden, sagte der Schauspieler:

Ich denke, sie haben Newt zum letzten Mal gesehen. Das war eine sehr offene Antwort, aber ja. Und das ist alles, was ich weiß. Ich meine, Sie müssten mit den Leuten bei Warner Bros. und J. K. Rowling sprechen, aber soweit ich weiß, ist das alles. (Quelle: ComicBook

Das ist zwar keine offizielle Bestätigung dafür, dass die Reihe endgültig am Ende ist, allerdings deutet alles daraufhin. Der letzte Teil, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, konnte an den Kinokassen nur noch knapp 407 Millionen US-Dollar einspielen – ein Tiefpunkt für das erfolgsverwöhnte Film-Universum. Und auch die Kritiken fielen eher gemischt aus. Nur 46 Prozent aller Reviews waren positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Neue HBO-Serie ist die Zukunft von Harry Potter

Darüber hinaus wurde die Reihe gleich mehrfach von Skandalen überschattet. Zunächst wurde Johnny Depp als Antagonist Grindelwald ausgetauscht, was bei vielen Fans für Missmut sorgte, und dann hat sich der kreative Kopf der Reihe, Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling, zu einer Persona non grata entwickelt, deren Äußerungen auf X (ehemals Twitter) regelmäßig für hitzige Diskussionen sorgen.

Gut möglich also, dass Warner die Reihe einfach in der Versenkung verschwinden lassen will. Immerhin liegt der Fokus inzwischen auf der Harry-Potter-Serie von HBO, die in den kommenden Jahren erscheinen soll.

