„Wird Leute umhauen“: Ex-Entwickler von GTA 6 lässt wichtiges Detail durchblicken

Grand Theft Auto 6 wird heiß erwartet. Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler spricht jetzt über seine eigenen Erfahrungen mit dem Konsolen-Hit. Fans können demnach besonders auf eine noch lebendigere, offene Welt hoffen.

GTA 6: Das sagt ein Ex-Rockstar-Entwickler

Rockstar werkelt aktuell fleißig an GTA 6. Ben Hinchliffe ist seit 2022 nicht mehr Teil des Entwickler-Studios. Zuvor hat er allerdings an Gaming-Hits wie GTA 5, Read Dead Redemption 2, L.A. Noire und eben auch an Grand Theft Auto 6 gearbeitet.

Anzeige

Im Interview mit GTA VI O’clock auf YouTube spricht der Ex-Entwickler darüber, was Fans im kommenden Open-World-Hit erwarten können. Wirklich ins Detail gehen, kann er zwar nicht gehen, doch ein wichtiges Element soll im Vergleich zu GTA 5 noch weiter vorangebracht werden. So soll sich das Spiel noch realistischer anfühlen und sich NPCs noch realistischer verhalten.

Das wird Leute umhauen. Es wird sich extrem gut verkaufen, so wie immer. Die Leute werden noch lange darüber reden, genau wie bei GTA 5. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es in die Finger bekommen und spielen, weil ich denke, dass [Rockstar] die Messlatte wieder höher gelegt hat. Das tun sie immer, und ich denke, dass sie es mit GTA 6 wieder getan haben. Ben Hinchliffe

Anzeige

Schaut euch hier das komplette Interview mit Ben Hinchliffe an:

GTA 6: Rockstar hat noch viel zu tun

Hinchliffe spricht auch darüber, was Rockstar jetzt gerade beschäftigen könnte. Bei einem so gewaltigen Spiel wie GTA 6 würde Rockstar etwa ein Jahr vor dem Release an Bugfixes und den kleinen Details arbeiten.

Anzeige

Damit meint er, dass Spieler oftmals ganz unerwartet handeln oder Wege einschlagen, mit denen die Designer gar nicht gerechnet haben. Ein gutes Spiel würde laut ihm dann trotzdem funktionieren und den Gamern echte Freiheit bieten. Ob GTA 6 auf diesem Gebiet wieder beeindrucken kann, wird sich zeigen. Von einem konkreten Release-Termin fehlt bisher noch jede Spur – Rockstar selbst rechnet weiterhin mit dem Herbst 2025.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.