Wann kommt GTA 6? Take Two macht klare Ansage

Grand Theft Auto 6 wird eines der wichtigsten Videospiele des Jahrzehnts. Dementsprechend machen sich viele Fans Sorgen, dass der Release noch einmal verschoben wird. Publisher Take Two hält allerdings bestehenden Plänen fest.

GTA 6: Take Two hat keine Zweifel

Schon jetzt löst GTA 6 gewaltigen Hype bei Spielern aus. Viele Fans machen sich allerdings Sorgen, dass sie noch länger auf das Open-World-Spiel warten müssen. Auch die Gerüchteküche kocht heiß: Manche Quellen behaupten, das Spiel muss verschoben werden, andere halten dagegen.

Jetzt äußert sich Take Two zum Release-Termin von Grand Theft Auto 6. Der Publisher macht in einem Jahresbericht klar, dass er weiterhin am bestehenden Release-Termin im Herbst 2025 festhält:

Rockstar Games investiert weiterhin in das Franchise und plant die Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 im Herbst 2025. Take Two

Auch später im Bericht wird GTA 6 bei den Release-Highlights für 2025 aufgeführt. Von Verzögerungen oder gar einer Verschiebung ist keine Rede (Quelle: Take Two).

Schaut euch hier den Trailer für Grand Theft Auto 6 an:

GTA 6: Official Trailer

Rockstar musste GTA 4, GTA 5 und Red Dead Redemption 2 verschieben

Seit dem Trailer halten sich Rockstar und Take Two zur Zukunft von GTA bedeckt. Das ist fruchtbarer Boden für allerlei Gerüchte. Es ist allerdings auch gut möglich, dass Publisher und Entwickler selbst noch nicht wissen, ob der Open-World-Hit noch einmal verschoben werden muss. Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler meint zu wissen, dass eine solche Entscheidung erst im Mai 2025 getroffen werden kann.

Eine Verspätung von GTA 6 wäre auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Immerhin wurden sowohl GTA 4 und GTA 5 als auch Red Dead Redemption 2 verschoben. Bei einem solch gigantischen Release wie dem nächsten Grand Theft Auto wird Rockstar außerdem nichts dem Zufall überlassen wollen. Der Entwickler wird also (hoffentlich) warten, bis das Spiel wirklich fertig ist.