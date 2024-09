GTA wird teurer? Laut Entwickler ist das erst der Anfang

Wird Gaming noch teurer? Ein führender Mitarbeiter beim Entwickler von Baldur’s Gate 3 behauptet genau das. Den ersten großen Schritt soll Grand Theft Auto 6 machen.

Spiele könnten nach GTA 6 noch teurer werden

Schon lange wird darüber debattiert, ob Videospiele teurer werden müssten. Gaming-Studios argumentieren, dass schließlich auch die Kosten für die Spieleentwicklung steigen. Die Kunden können dagegen halten, dass Spiele schon jetzt mit Mikrotransaktionen und anderen Monetarisierungsoptionen vollgestopft werden.



Michael Douse, Director of Publishing bei Larian Studios, spricht auf X (früher Twitter) jetzt über die Kosten von neuen Games. Auch er vertritt die Meinung, dass Spiele teurer werden sollten, unter anderem auch wegen der Inflation. Die Industrie würde aktuell allerdings noch die Füße still halten und auf den Release von Grand Theft Auto 6 warten.



GTA 6 ist definitiv wichtig genug, um neue Maßstäbe in der Gaming-Welt zu setzen. Take-Two-CEO Strauss Zelnick wollte bisher noch keine Zahl nennen. Stattdessen soll das Spiel einen Mehrwert für den Preis bieten. Ein höherer Preis als 79,99 Euro wäre also durchaus denkbar und die übrigen Publisher ziehen mit.

Ultimate Editions kosten längst weit über 100 Euro

Laut Douse würden Entwickler schon jetzt an den Preisen drehen, dies aber nicht offen kommunizieren. Als Beispiel nennt er Star Wars Outlaws, dessen Ultimate Edition 129,99 Euro kostet, wobei diverse Extras wie ein Season Pass und Bundles enthalten sind.



Statt auf diese Weise den hohen Preis zu rechtfertigen, würde sich Douse wünschen, dass Spiele so viel kosten, wie ihre Qualität und Umfang entsprechen. Auch Kommunikation mit der Community sei ein wichtiger Schritt.

Viele Publisher werden natürlich nicht damit einverstanden sein, ihr Spiel günstiger anzubieten. Auf der anderen Seite ist es durchaus denkbar, dass gewaltige Blockbuster wie eben GTA 6 auch mehr für die hunderte Stunden verlangen, die ihr im Game verbringen könnt. Die Standard-Edition könnte dann schon 90 Euro oder vielleicht sogar 100 Euro kosten. In jedem Fall werden sich Gamer noch gedulden müssen. GTA 6 soll 2025 für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

