Rückschlag für Rockstar: GTA 6 kassiert deftige Absage

GTA 6 ist eines der spannendsten Gaming-Projekte überhaupt – aber nicht alle wollen Teil davon sein. Der Frontmann der Band Heaven 17 hat Rockstar eine heftige Absage erteilt, als sie einen Song für das Spiel lizensieren wollten.

GTA 6: Musiker haut Rockstar in die Pfanne

Die GTA-Reihe ist für ihre gesetzlose Open-World-Action, schräge Charaktere und brillante Settings bekannt – aber auch für ihre starken Soundtracks.



Für GTA 6 wollte Rockstar einen beliebten Song der englischen Synth-Pop-Band an Bord holen, doch Frontmann Martyn Ware erteilte dem Publisher eine knallharte Absage – die angebotene Summe war ihm zu wenig.



Für die unbegrenzte Nutzung des 1983er Songs Temptation in GTA 6 bot Rockstar 7.500 US-Dollar an – und Wares Antwort auf Twitter lässt keinen Zweifel daran, was er davon hält.

Ware argumentiert, dass GTA 5 – er schreibt fälschlicherweise GTA 6 – 8,6 Milliarden US-Dollar eingenommen habe. An Geld sollte es Rockstar also keinesfalls mangeln. Angesichts dessen garnierte er seine Absage mit einem knappen aber deutlichen „Go f**k yourself“.

Wird GTA 6 für Gamer üble Folgen nach sich ziehen? Wir klären es im Video:

Grand Theft Auto 6 bekommt Wunsch-Song Temptation nicht

Auf Twitter sorgt Wares Statement für gemischte Reaktionen – viele User kritisieren ihn dafür, dass er der Songlizenz keine Freigabe erteilt hat, da er und somit die Band auf diese Weise neue Fans gefunden hätte.



Andere argumentieren, dass die Radiostationen in GTA-Games mehrere hundert Songs beinhalten und Rockstar somit ohnehin ein gigantisches Musik-Budget aufbringen müsste.

Auf der anderen Seite ist es für viele vertretbar, dass Heaven 17 ihren Song nicht unter Wert verkaufen wollen. Schlussendlich ist Rockstar ein großes Unternehmen mit einem gigantischen Goldesel in Form von GTA 5, das mit Geld nicht knausern muss.



Dass sich Ware als Künstler nicht auf einen Deal eingelassen hat, den er persönlich nicht für angemessen hält, ist absolut verständlich.

