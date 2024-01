GTA 6: Spielzeit, Länge und Umfang - Alle Gerüchte

Wie lange ist GTA 6? Nach jahrelanger Entwicklungszeit ist dies eine der brennendsten Fragen der Spielergemeinschaft. Es gibt bereits viele Gerüchte zu Spielzeit und Länge des nächsten Ablegers. An dieser Stelle bekommt ihr daher alle Infos zur voraussichtlichen Spieldauer von Grand Theft Auto 6.

GTA 6 Facts

Wie viele Spielstunden hat GTA 6?

Die Gerüchteküche rund um die angebliche Spielzeit von GTA 6 brodelt schon gehörig und viele Fans stellen Spekulationen über die Dauer des wohl meist erwarteten Videospiels aller Zeiten an. Besondere Aufmerksamkeit bekommt dabei die Vorhersage des Insiders LegacyKillaHD, der auf X (ehemals Twitter) die Spielzeit der Hauptstory mit ca. 35-40 Stunden beziffert.

Wie wahrscheinlich ist die Richtigkeit dieser Voraussage? LegacyKillaHD hat in der Vergangenheit schon einige Vorhersagen getroffen, die dann auch wahr wurden, wie etwa das Release-Jahr von 2025 für GTA 6. Trotzdem sind solche Aussagen natürlich ohne Gewähr und mit Vorsicht zu behandeln.

Die Spielzeit bezieht sich zudem nur auf die Hauptgeschichte ohne die Nebenaktivitäten, die wohl erfahrungsgemäß ebenfalls sehr umfangreich sein werden. Darüber hinaus wird wohl noch mehr Augenmerk auf den Online-Modus gelegt werden, der sich in GTA 5 als echter Goldesel für die Entwickler von Rockstar Games entpuppte.

Spielzeit der letzten Rockstar-Spiele

Um eine ungefähre Ahnung der möglichen Spieldauer von GTA 6 zu erhalten, lohnt sich auch ein Blick auf die Länge vergangener Rockstar-Spiele. Laut der Seite howlongtobeat.com sah hier die durchschnittliche Spielzeit für Story und 100% wie folgt aus:

Spiel Spielzeit Story Spielzeit für 100% Red Dead Redemption 2 50 Stunden 182 Stunden GTA 5 31,5 Stunden 83,5 Stunden GTA 4 27,5 Stunden 74 Stunden Red Dead Redemption 18 Stunden 46,5 Stunden

Der Trend geht hier immer mehr Richtung noch längerer Spiele, die euch für hunderte Stunden an den Bildschirm fesseln sollen. Zusammen mit der langen Entwicklungszeit von Grand Theft Auto 6 steht uns also aller Voraussicht nach ein umfangreiches Spiel bevor. Bis dahin bekommt ihr bei uns bereits alle bekannten Infos zur neuen Protagonistin Lucia. Zudem werfen wir einen ersten Blick auf die Karte von GTA 6 und klären die Frage nach einer Version für PS4 und Xbox One.

