Palworld dreht auf Steam und Xbox weiter auf: „Das Potenzial ist grenzenlos“

Wer glaubt, dass der Hype um Palworld langsam abflacht, irrt sich gewaltig. Nun haben die Entwickler enthüllt, wie viele Spieler inzwischen in Palworld unterwegs sind – und von solchen Zahlen können selbst große Studios oft nur träumen.

Palworld Facts

Palworld erreicht 19-Millionen-Spieler-Marke

An Palworld führt für Steam- und Xbox-Spieler aktuell fast kein Weg vorbei. Das neue Survival-Crafting-Koop-Spiel von Pocketpair legte vor einigen Tagen einen raketenhaften Start auf Steam hin, verkaufte sich binnen kürzester Zeit millionenfach und rief sogar Nintendo auf den Plan.

Anzeige

Obwohl PlayStation-Spieler noch auf den Newcomer verzichten müssen, bricht Palworld gerade Spielerrekorde am laufenden Band. Nun haben die Entwickler enthüllt, dass seit Release über 19 Millionen Spieler Palworld gezockt haben:

Der Großteil der Spielerschaft ist auf Steam unterwegs – auf die Valve-Plattform entfallen etwa 12 Millionen Spieler. Auf der Xbox haben die restlichen 7 Millionen Spieler Palword gezockt. Wie viele davon Palworld über den Game Pass spielen, ist jedoch nicht bekannt.

Anzeige

Xbox Game Pass Ultimate 3 Monate Xbox/PC - Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2024 12:10 Uhr

Zur Erinnerung: Palworld erschien am 19. Januar 2024 – das Spiel ist zum jetzigen Zeitpunkt also noch keine zwei Wochen auf dem Markt. Die Entwickler von Pocketpair dürften sich über diesen grandiosen Erfolg freuen. Sie haben bereits bekannt gegeben, welche Inhalte sie in den kommenden Updates nachschieben wollen.

Anzeige

Palworld-Spieler haben Spaß – trotz Bugs und Problemen

Die Kommentare im Reddit-Thread machen klar: Die Palworld-Spieler gönnen den Entwicklern den Erfolg. Palworld ist zwar noch ziemlich verbuggt ist und braucht in Zukunft neue Inhalte, die Spieler haben aber schon jetzt massig Spaß. Zudem sind sie davon überzeugt, dass der Hype um Palworld noch lange nicht vorbei ist und das Spiel weitere Rekorde bricht.

Es ist zwar verdammt buggy und sehr spartanisch, aber es macht so viel Spaß. Das Potenzial ist grenzenlos! – AshenSacrifice

Ich will dieses Spiel wirklich wachsen sehen. Wir müssen uns alle in Geduld üben, damit Pocketpair in Ruhe kochen kann – Electro_Disco

Erteilt diesen AAA-Entwicklern eine Lektion! Ihr habt es verdient! – KingWookieBread

Ob Palworld seinen Höhenflug in den kommenden Wochen fortsetzen kann, bleibt abzuwarten. Aktuell scheint ein Ende jedoch nicht in Sicht zu sein.

Anzeige

Erkennst du das Pokémon in dem Pal? Palworld-Quiz

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.