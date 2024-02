Zum Release direkt Steam-Bestseller: Kult-Rollenspiel geht durch die Decke

Die RPG-Fans auf Steam sind gehypt: Das Remake eines wahren Kult-Rollenspiels erobert gerade die Bestseller-Listen, obwohl es eben erst erschienen ist.

Persona 3 Reload erobert Steam-Bestseller und begeistert Kritiker

Es sind ein paar gute Tage für Persona-Fans: Nachdem die Reviews für die Neuauflage des dritten Teils fantastisch ausfielen (Quelle: Metacritic), schießt Persona 3 Reload nun in die Steam-Bestseller-Listen (Quelle: Steam). Die Fans scheinen sich also sicher zu sein, dass sie dieses Rollenspiel nicht verpassen wollen.

Schaut in den „Meaning of Life“-Trailer, um einen Blick auf Persona 3 Reload werfen zu können:

Persona 3 Reload: The Meaning of Life

Das originale Persona 3 ist 2006 erschienen und wird unter vielen Fans als das beste Persona-Spiel der Reihe gehandhabt. Mit Persona 3 Reload erschien am 2. Februar ein Remake, welches sich an dem Blockbuster-JRPG Persona 5 orientiert. In Persona 3 Reload werdet ihr ähnlich wie in Persona 5 einen geregelten Tagesablauf mit sozialen Spielmechaniken bestreiten, die Schule besuchen und all das damit vereinbaren müssen, in der dunklen Welt Tartarus Monster zu bekämpfen.

Auch das Spielprinzip dürfte Persona-5-Kennern bekannt sein: Wieder könnt ihr sogenannte Personas nutzen, um euch gegen das Böse in Tartarus zu wehren. Im Laufe des Spiels dürft ihr unterschiedliche Persona sammeln und fusionieren, um noch stärkere Versionen herzustellen.

Seit Release im Xbox Game Pass

Persona 3 Reload ist am 2. Februar für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erschienen. Falls ihr zufällig den Xbox Game Pass abonniert habt, müsst ihr aber kein weiteres Geld ausgeben: Das JRPG-Remake ist seit Release im Xbox Game Pass und kann sofort von euch gespielt werden. Damit führt Xbox die eigene Game-Pass-Strategie fort, bei der ihr auch große Blockbuster direkt mit dem Abonnement serviert bekommt.

