97 % positiv: Steam-Hit mit Top-Wertungen landet auf PS5 und PS4

Ein Steam-Mega-Erfolg des letzten Jahres erscheint in wenigen Monaten auf PlayStation-Konsolen. Die Kombination aus Tiefsee-Rogue-Like und Restaurant-Management räumt auf der PC-Plattform bereits Top-Bewertungen ab. Auch erfahrene Taucher können sich auf neue Inhalte freuen.

Fischen auf der PlayStation: Steam-Hit für PS5 und PS4 angekündigt

Der Steam-Hit Dave the Diver bereitet den Tauchgang in Richtung PS4 und PS5 vor. Entwickler Mintrocket kündigt jetzt auf dem PlayStation-Blog an, dass das Abenteuer-RPG im April für beide Konsolen erscheinen soll. Im Mai folgt dann ein kostenloser DLC für alle Plattformen, in dem euch niemand Geringeres als Godzilla erwartet. Womöglich könnt ihr schon bald den König der Monster zu Sushi verarbeiten (Quelle: PlayStation-Blog).

In Dave the Diver spielt ihr den namensgebenden Dave, der im mysteriösen Blauen Loch nach seltenen Fischarten sucht. Die will er aber nicht nur bewundern, sondern vor allem in köstliche Mahlzeiten verwandeln. Während ihr tagsüber mit der Harpune nach Essen sucht, müsst ihr am Abend im Sushi-Restaurant kellnern. Im Laufe der Zeit kommen dann noch viele weitere Mini-Jobs für den armen Dave dazu. Das Spiel ist bis zum Rand mit Nebenquests und Bonus-Aktivitäten gefüllt.

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer für Dave the Diver auf PS4 und PS5 an. Ihr könnt auch einen ersten Blick auf Godzilla werfen:

Dave the Diver: Ankündigungs-Trailer für PS4 und PS5

Steam-Spieler lieben Dave the Diver

Trotz der hohen Arbeitslast für Dave hat das Abenteuer-RPG den Steam-Award für „Zurücklehnen und Entspannen“ gewonnen. Das Tiefsee-Rogue-Like zieht dort ebenfalls fast nur positive Bewertungen an Land. 97 Prozent der mehr als 84.000 Reviews geben einen Daumen hoch. Die Ozean-Atmosphäre und das abwechslungsreiche Gameplay ernten besonders viel Lob.

Auf der PlayStation will Mintrocket mithilfe des DualSense-Controllers für ein noch besseres Spielgefühl sorgen. So soll die Haptik das realistische Gefühl eines zappelnden Fischs an der Angelschnur vermitteln.

