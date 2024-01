Neuer DLC bringt kostenlosen Horror-Hit in die Steam-Charts zurück

Etwas mehr als zwei Jahre nach dem Release kann sich das gruselige Gratis-Spiel Poppy Playtime wieder in die Steam-Charts schleichen – ein brandneuer DLC sorgt für die Bestseller-Rückkehr des Horror-Hits.

Seit Oktober 2021 können Spieler auf Steam kostenlos ihren Mut in Poppy Playtime unter Beweis stellen. Nun dringt das Horrorspiel wieder in die Bestseller-Charts der Plattform, denn ein neuer DLC treibt Spieler zurück zu der gruseligen Spielzeugfabrik, in der ihr um euer Überleben kämpfen müsst.

Poppy Playtime: Gratis-Horror-Game überzeugt auf Steam

In Poppy Playtime findet ihr euch in einer verlassenen Spielzeugfabrik wieder, die – wie ihr schon bald feststellt – aus gutem Grund nicht mehr aktiv ist. Auf dem Gelände gehen gruselige Dinge vor sich – einige der Spielzeuge haben ein Eigenleben entwickelt und wollen euch nun ans Leder. Um zu entkommen, müsst ihr verschiedene Puzzles lösen und dabei sowohl geschickt als auch vorsichtig vorgehen. Lasst euch auf keinen Fall erwischen.

Schaut euch hier den Trailer zum dritten Kapitel von Poppy Playtime an:

Poppy Playtime: Chapter 3 Trailer

Das Basis-Spiel von Poppy Playtime ist auf Steam kostenlos zu haben – ihr könnt es euch also einfach downloaden und loslegen. Mit einer größtenteils positiven Gesamtwertung (bei über 57.000 abgegebenen Stimmen) ist das Gratis-Spiel für Horror-Fans definitiv einen Blick wert. Der erste DLC, Chapter 2, ist derzeit für 8,19 Euro auf der Plattform verfügbar. Chapter 3, das am 30. Januar 2024 erschienen ist, kostet bis zum 6. Februar 9,76 Euro statt 14,79 Euro (bei Steam ansehen).

Poppy Playtime Mob Entertainment

Steam-Bestseller: Kostenloses Horrorspiel legt Comeback hin

In den Steam-Charts kann sich Poppy Playtime aktuell auf den 12. Platz vorschieben – und der DLC Chapter 3 folgt direkt auf Rang 13. Somit befindet sich das Horror-Spektakel in Schlagdistanz zu den beliebtesten Spielen auf Steam, die momentan von den Neuerscheinungen Enshrouded und Palworld dominiert werden.

Ein weiteres Gratis-Spiel steht aktuell in den Steam-Charts ziemlich gut da:

