10 Jahre altes Gratis-Monster-RPG beeindruckt in den Steam-Charts

Ein langlebiges Gratis-RPG hat nach 10 Jahren endlich den Sprung auf Steam gewagt – und der Auftakt auf der PC-Plattform kann sich für Summoner’s War: Sky Arena mit einer Bestseller-Platzierung durchaus sehen lassen.

Steam Facts

10 Jahre nach seinem Release auf Mobile-Plattformen ist Summoner’s War: Sky Arena seit dem 8. Januar 2024 auch auf Steam verfügbar und scheint auch auf dem PC schnell eine Community zu finden. Zu einer guten Platzierung in den Steam-Charts gesellt sich derzeit eine größtenteils positive Wertung der Spieler.

Summoner’s War: Sky Arena: Mobile-Dauerbrenner erscheint auf Steam

In Summoner’s War: Sky Arena stellt ihr nach und nach eine Sammlung aus verschiedenen Monstern zusammen, die ihr aufleveln und weiterentwickeln könnt. In PvE- und PvP-Kämpfen stellt ihr eure Strategie und die Stärke eurer Monster unter Beweis. Zusätzlich stehen euch Basen zur Verfügung, die wichtige Rohstoffe für euch abwerfen.

Schaut euch hier den Trailer zu Summoner’s War: Sky Arena an:

Summoners War 2019 New Cinematic Trailer ‘The Sky Arena’

Auf Steam kann sich das Gratis-RPG von Entwickler Com2uS aktuell nach knapp 3.000 abgegebenen Stimmen eine größtenteils positive Wertung sichern. Spieler, die das RPG bereits auf dem Handy kennengelernt haben, freuen sich in den Kommentaren über den PC-Port. Andere kritisieren jedoch, dass die Mikrotransaktionen im Spiel zu allgegenwärtig seien und bezeichnen es als Pay-to-Win. Falls ihr den Mobile-Hit auf Steam dennoch ausprobieren wollt, könnt ihr ihn euch jetzt gratis auf der Plattform herunterladen. (auf Steam ansehen)

Summoners War Com2uS

Steam-Bestseller: Gratis-RPG hält sich in den Top 20

In den Steam-Charts sichert sich der RPG-Dauerbrenner Summoner’s War: Sky Arena derzeit Platz 16. Für den Port eines Mobile-Spiels keine schlechte Leistung, an die ganz dicken Brocken im Free-to-Play-Genre reicht das Rollenspiel aber noch nicht heran. Gratis-Games wie Counter-Strike 2, War Thunder, Lost Ark, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends und Warframe landen allesamt weiter oben in den Steam-Bestsellern. (Quelle: Steam)

