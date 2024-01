Verrucht auf Steam: Sex-Update katapultiert Kultspiel in die Charts

Sex Sells ist das Motto der Stunde: Eines der kultigsten Games auf Steam schafft es mit einem äußerst verruchten Update, die Spielerherzen zu erobern und die Steam-Charts zu erklimmen.

Cult of the Lamb: Kostenloses Update sorgt für viele Sünden auf Steam

Cult of the Lamb ist ein Spiel, in dem ihr euren eigenen Kult gründen und heilige Doktrinen aufsetzen könnt, um eure Anhänger an euch zu binden. Auch ohne Update schreckt das Rogue-Lite mit Basenbauelementen nicht vor bitterbösen Untaten und morbiden Mechaniken zurück, die aufgrund des niedlichen Grafikstils umso verdorbener wirken.

Mit dem neuen Update Sins of the Flesh will sich das Spiel jetzt aber noch fester der Sünde verschreiben (natürlich unterstützt durch die lautstarken Stimmen der Fans). Zuvor konntet ihr einen auserwählten Anhänger bereits heiraten, doch nun dürft ihr auch spezielle Paarungs-Zelte bauen, in denen Liebende verschwinden, bevor auf zauberhafte Art ein Ei auftaucht. Ein Wunder!

Schaut in den frivolen Launch-Trailer zum Sins-of-the-Flesh-Update:

Cult of the Lamb: Launch-Trailer zum „Sins of the Flesh“-Update

Cult of the Lamb sündigt während der Erstellung dieses Artikels auf dem 6. Platz der deutschen Steam-Charts (Quelle: Steam).

Sins of the Flesh fügt jedoch nicht nur neue Strukturen hinzu, sondern überarbeitet einige Gameplay-Systeme und schaltet einen neuen Weg frei, bei dem euch mehrere Doktrinen der Sünde zur Verfügung stehen. Mit den Sünden-Doktrinen verschreibt ihr euch allem, das verrucht ist: Sammelt Sünde, indem eure Anhänger splitternackt durch das Camp laufen oder sich in einem neuen Gebäude vergnügen, das besondere Getränke verteilt. Führt das Ritual der Lust durch oder auch das Ritual des Zorns, bei dem eure Anhänger überall Chaos anrichten.

Es gibt eine Menge nackter Trickfilmhaut und andere unaussprechliche Dinge zu sehen. Falls ihr das Update genauer unter die Lupe nehmen wollt, schaut auf der offiziellen Steam-Seite vorbei.

Cult of the Lamb ist ursprünglich 2022 in den Release gegangen. Das neue Sünden-Update ist am 16. Januar erschienen und komplett kostenfrei, wenn ihr das Spiel besitzt.

